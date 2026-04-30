دبي؛ كشفت مجموعة شانجان للسيارات هذا الأسبوع عن إطلاق النسخة المحدثة من خطة المحيط الشاسع 2.0 على هامش فعاليات معرض بكين للسيارات 2026، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة توسعها العالمي، ويؤكد التزام المجموعة طويل الأمد تجاه الأسواق الدولية، مع تصنيف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كإحدى أسواقها الخمس ذات الأولوية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشاو فينغ، المدير العام لشانجان: "نطلق اليوم خطة المحيط الشاسع 2.0 بتصميم أكبر ومنهجية تفكير أكثر انفتاحاً، وسنواصل العمل على تحقيق مبادئنا الأساسية المتمثلة بالتنمية طويلة الأمد والتوطين واعتماد منهجية منظمة وممارسات مسؤولة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. ويأتي ذلك في إطار نمونا من نموذج قائم على التصدير إلى عمليات عالمية متكاملة تشمل التصنيع والتجارة والاستثمار والخدمات والاستدامة".

الزخم العالمي: أين تقف شانجان اليوم

في عام 2025، سجلت شانجان مبيعات خارجية بلغت 637,000 سيارة، محققة زيادة بواقع 18.9% على أساس سنوي. كما دخلت المجموعة 21 سوقاً جديدة، وأطلقت 12 طرازاً جديداً، وتدير حالياً عمليات في 118 دولة ومنطقة عبر 1,124 صالة بيع. وتشمل محفظتها العالمية 41 طرازاً، منها 16 سيارة تعمل على الطاقة الجديدة، بدعم من 22 منشأة تصنيع بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 350,000 سيارة. وتهدف المجموعة إلى تحقيق مبيعات خارجية قدرها 1.5 مليون سيارة بحلول عام 2030، مع طموح للوصول إلى 1.8 مليون سيارة.

الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة التركيز: من التصدير إلى لاعب محلي

تنظر خطة المحيط الشاسع 2.0 إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوصفها واحدة من خمس مناطق استراتيجية تسعى فيها شانجان إلى الدخول ضمن قائمة أفضل 10 شركات، مع طموح لبلوغ قائمة الخمسة الكبار. وتمثل الخطة نقلة نوعية مدروسة من مرحلة التوسع العالمي إلى ترسيخ الحضور محلياً، وذلك من خلال سبع تحسينات تهدف إلى تعزيز القدرات طويلة الأمد على المستوى الإقليمي، وهي:

التكنولوجيا: السلامة والكفاءة والتنقل الذكي، مع دمج تقنية بلو كور الهجينة وحلول الطاقة من الجيل الجديد.

المنتجات: تطوير المنتجات وفق منهجية قائمة على الوفاء بالمعايير العالمية في المقام الأول، مع الحرص على تلبيتها للمتطلبات الإقليمية، والابتعاد عن استراتيجية الإطلاق المتزامن التي تقودها السوق الصينية .

العلامة التجارية: تعزيز مكانة العلامة التجارية القائمة على التكنولوجيا والموثوقية وكسب ثقة المستخدمين.

الشراكات: تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتصنيع وتطوير الأسواق.

الاستثمار: تركيز الاهتمام على عمليات البحث والتطوير وبناء العلامة التجارية وتطوير المنظومة.

الخدمات: تسريع زمن الاستجابة لخدمات ما بعد البيع، وتقوية شبكات الدعم المحلية .

الفرق: زيادة الاعتماد على الفرق القائمة على كوادر محلية على المستوى العالمي، والتي تمتلك فهماً أعمق لمتطلبات السوق.

كما شهد معرض بكين للسيارات إعلان شانجان عن تقنية بلو كور الهجينة، وهي نظام شانجان الهجين للشحن الذاتي من الجيل الجديد، والذي تم اعتماده في نموذجين مميزين هما الجيل الرابع لسيارة السيدان من طراز ايدو، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز CS75 PLUS. (وتم تغطية كافة التفاصيل المتعلقة بهذه التكنولوجيا في خبر خاص نُشر يوم الإثنين)

وتحدد خطة المحيط الشاسع 2.0 خطة واضحة حول المسار الذي ستتبعه المجموعة لتحقيق أهدافها بحسب كل منطقة وطراز.

لمحة عن شركة شانجان للسيارات

تدير شركة شانجان للسيارات 76 منشأة إنتاج موزعة على 21 قاعدة تصنيع حول العالم، بما في ذلك مواقع رئيسية في الصين وأوروبا واليابان. كما تمتلك الشركة شبكة من مراكز البحث والتطوير العالمية في 10 مدن، يعمل فيها أكثر من 24,000 مهندس من 31 دولة، مع فريق تصميم دولي يضم حوالي 1,000 خبير. وتحظى الشركة بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من 500 ألف وحدة. وتستحوذ العلامات التجارية المحلية على نسبة 85% من إجمالي المبيعات، مع نجاح شانجان في أن تكون أول علامة تجارية صينية يتجاوز إجمالي إنتاجها 30 مليون مركبة. وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة المحيط الشاسع. وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في "قيادة التنقل المستدام وتحسين حياة الإنسان"، وشعارها "مستقبل ذكي"، تواصل شانجان التزامها بتقديم مركبات مبتكرة وعالية الجودة، مع الإسهام في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات التنقل المتطورة للأفراد.

