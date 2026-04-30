القاهرة، مصر: افتتحت شركة الأهلي صبور وشنايدر إلكتريك، بالتنفيذ من خلال شركة جبال للحلول المستدامة، مشروع تنمية مجتمعية في محافظة مرسى مطروح، بهدف تحسين سبل العيش لأهالي المنطقة من خلال تطويرمنظومة ترابط قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة (Water, Energy, Food Nexus). وتعتمد هذه المشروعات على الطاقة النظيفة ومدعومة بتكنولوجيا شنايدر إلكتريك ومنصة EcoStruxure، بما يعزز من قيمة الشراكات في إحداث تأثير بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

شهد مراسم الافتتاح حضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة. كما شارك في الافتتاح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، والسيدة أسماء الشيمي، مدير الاستدامة في شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، والسيد محمد بهجت، المدير المالي التنفيذي في شركة شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي، والسيد أحمد الميدانى، نائب رئيس الشركة لقطاع الصناعات لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، والسيدة منى سمير، نائب رئيس الأعمال والشئون الحكومية في شركة شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي، وممثلين عن شركة جبال ﻟﻠزراﻋﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ وﺳﺑل اﻟﻌﯾش، ويعكس هذا الزخم ضرورة تضافر الجهود لتبني حلول مستدامة قادرة على مواجهة التحديات التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال الافتتاح، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، ويعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الصحراوية والأكثر احتياجًا. كما أشاد بفكرة المشروع وأهدافه التنموية، موجهًا الشكر لأهالي قرية سملا على تعاونهم في إنجاحه، ومؤكدًا أهمية الحفاظ عليه وتعظيم الاستفادة منه، مع التوجيه بدراسة التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة بالمناطق الواقعة غرب مطروح.

تم تنفيذ المشروع بقرية سملا بالكيلو 7 بمرسى مطروح ويتضمن مضخة رفع لبئر بعمق 140 مترًا، ومحطة تحلية مياه تنتج 60 متر مكعب من مياه الشرب، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية من المياه لحوالي 9000 فرد يوميا. كما يتضمن المشروع صوبة زراعية مبردة على مساحة 360 مترًا مربعًا، بقدرة إنتاجية تصل الى 15 طن سنويًا، كما توفر فرص عمل وتفيد متوسط 10,000 فرد سنويًا، بالإضافة إلى وحدة ري وتسميد ووحدة لإعادة استخدام المياه لتعظيم كفاءة الاستهلاك وتعمل جميع الانظمة عن طريق الطاقة الشمسية ، ويسهم المشروع في تمكين المجتمع المحلي اقتصاديًا وتحسن سبل العيش لمستقبل أكثر إستدامة.

وتعليقًا على ذلك صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، قائلًا: "التنمية المجتمعية الحقيقية لا تتم إلا من خلال تكامل القطاعات وتوحيد الجهود، وهو ما نحرص عليه من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها تعاوننا مع شنايدر إلكتريك كشريك تكنولوجي عالمي وشركة جبال كمنفذ محلي قوي للمشروع. ولهذا نفخر بهذا التعاون الذي يترجم دورنا من مجرد تطوير مشروعات إلى المساهمة في تقديم حلول متكاملة تمس احتياجات أساسية مثل المياه والطاقة والغذاء، وتترك أثرًا طويل الأمد ومستدامًا، وهو ما يجسد التزامنا برؤية مصر 2030 وبشعارنا Generations for Tomorrow " وأضاف: "هذا المشروع يمثل أحد أكبر وأهم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي ساهمنا في تطويرها ودعمها حتى الآن، ويمثل البداية لمسار ممتد نعمل من خلاله على تعظيم هذا الأثر في مجتمعات أخرى."

ومن جانبه، أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، قائلاً: "يمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الرؤية إلى أثر ملموس على أرض الواقع. فالتكنولوجيا ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لتمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات التنموية والمناخية. شراكتنا مع الأهلي صبور وشركة جبال تعكس التزام شنايدر إلكتريك بدعم الحلول المتكاملة التي تربط بين المياه والطاقة والغذاء، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة واعتمادًا على الذات في مختلف أنحاء مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030."

وفي السياق ذاته، قالت أسماء الشيمي، مدير الاستدامة في شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي: "تأتي هذه الشراكة باعتبارها أول تعاون بين شنايدر إلكتريك وقطاع التطوير العقاري في مشروعات التنمية المجتمعية، بما يجسد نموذجًا جديدًا للعمل المشترك القائم على نقل المعرفة والتكنولوجيا لتمكين المجتمعات المحلية. ولم يقتصر دورنا على تنفيذ حلول بنية تحتية مستدامة فقط، بل حرصنا أيضًا على دمج البعد التعليمي داخل المشروع من خلال إنشاء جدار تعريفي مبسط يشرح للمواطنين، من الكبار والأطفال، كيفية عمل منظومة المياه والطاقة والزراعة بشكل متكامل، لتعزيز الوعي البيئي وجعل مفاهيم الاستدامة أكثر قربًا للفهم والتجربة في الحياة اليومية."

وسوف يستكمل المشروع أثره المستدام من خلال خطة متكاملة لتشغيل وصيانة المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، حيث سيتم تسليمها إلى الجمعية المحلية بسيدي حنيش لتتولى إدارتها ومتابعتها، مع تنفيذ برامج تدريب تقني متخصصة لأهالي المنطقة لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الأداء. كما تتضمن المبادرة تنظيم تدريبات توعوية إضافية لسكان القرية تستهدف رفع مستوى الوعي وبناء القدرات المحلية، بما يعزز من جاهزية المجتمع لإدارة هذه الحلول وتحقيق أقصى استفادة منها على المدى الطويل.

­­­­­­عن شركة الأهلي صبّورللتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري.على مدار ما يقرب من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.

تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,000فدان موزعة على 65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمر والساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي 40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.

عن شنايدر إلكتريك

تعد شنايدر إلكتريك شركة عالمية رائدة في تقنيات الطاقة، تقود مسيرة كفاءة الأداء والاستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية، والتحكم الآلي، والتحول الرقمي في القطاعات الصناعية وقطاعات الأعمال والمنازل. وتمكن تقنياتها المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنية التحتية وشبكات الطاقة من العمل كنظم بيئية مفتوحة ومترابطة، بما يعزز الأداء والمرونة والاستدامة. وتضم محفظة الشركة حلولًا متكاملة تشمل أجهزة ذكية، ومنصات رقمية تعتمد على البرمجيات، وحلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات رقمية واستشارات متخصصة. ويعمل لدى الشركة 160 ألف موظف، إلى جانب شبكة تضم أكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، حيث تصنف باستمرار كواحدة من أكثر الشركات استدامة على مستوى العالم.

#بياناتشركات