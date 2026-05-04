تفعيل الشراكة المُعلنة في عام 2024، وتحويل الالتزام الاستراتيجي إلى قدرات تشغيلية فعلية تحت هوية TBX Nexxia

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة توباثكِس، اليوم عن الإطلاق التشغيلي الكامل لمشروعهما المشترك في أبوظبي. وتمثل هذه الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة OCTG))، بما في ذلك الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية TBX Nexxia، التي تجسد منظومة حلول توباثكِس في مجال السبائك المقاومة للتآكل CRA))، والمقدمة عبر منصة صناعية متكاملة تغطي طيفاً واسعاً من المجالات، بدءاً من تصميم المواد إلى التصنيع والمعالجة النهائية.

وجاء الإعلان من جناح مبادلة ضمن فعالية "اصنع في الإمارات 2026"، كتأكيد على التزام مبادلة بتوطين القدرات الصناعية، ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم طموحات الدولة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

وستعمل المنشأة في أبوظبي تحت هوية TBX Nexxia، وقد دخلت مرحلة التشغيل الكامل، لتمثل أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط تركز على حلول الأنابيب المتقدمة المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، والمستخدمة في البنية التحتية المعقدة للطاقة. وتقع المنشأة في منطقة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، مما يسهم في دعم جاهزية القدرات التصنيعية لتلبية احتياجات السوق الإقليمي بكفاءة أعلى، إلى جانب تعزيز موثوقية وأمن سلاسل الإمداد للمشاريع الحيوية في قطاع الطاقة. وتتكامل هذه المنشأة مع مصانع الشركة في إسبانيا والبرازيل، ما يمنح المشروع الحالي دوراً مهماً في ترسيخ مكانة TBX Nexxia كمزود عالمي لحلول متكاملة، تشمل تصميم المواد المتقدمة وتصنيع الأنابيب، وحتى عمليات التشطيب النهائية واللولبة والدعم الفني.

ويمثل هذا الإنجاز محطة رئيسية في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها مبادلة وتوباثكِس في العام 2024، والتي تضمنت استثماراً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإنشاء منصة صناعية تتخذ من أبوظبي مركزاً لها، وترسيخ قدرات تشغيلية مستدامة على المدى الطويل، تتماشى مع أولويات التنمية الصناعية لدولة الإمارات. وتحت مظلة TBX Nexxia، تنتقل هذه المنصة اليوم من مرحلة الالتزام الاستراتيجي إلى التنفيذ التشغيلي الفعلي ضمن منظومة الطاقة والتصنيع في الدولة.

وقد حظي هذا التفعيل بدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بصفتها العميل الأساسي، حيث أوكلت إلى TBX Nexxia مهمة التوريد طويل الأجل للأنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، لاستخدامها في عمليات استخراج وإنتاج الغاز في أبوظبي.

ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز بالنسبة إلى أبوظبي ودولة الإمارات على الجانب التصنيعي فحسب؛ فخلال السنوات الأخيرة، واجهت سلاسل الإمداد العالمية تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات مسارات الشحن، وارتفاع الطلب على المواد الصناعية الحيوية. وقد أسهمت هذه الظروف في تعزيز أهمية توطين القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية الاقتصاد وأمن الطاقة. ومن خلال توطين تصنيع أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة في أبوظبي، تهدف مبادلة إلى تقليل الاعتماد على مراكز المعالجة البعيدة، وتسريع أوقات التسليم، وتعزيز مرونة القاعدة الصناعية الوطنية.

وتدعم هذه المنصة مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة، سواء في التطبيقات التقليدية أو منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير حلول أنابيب متخصصة مصممة للعمل في بيئات تشغيلية عالية الأداء وشديدة التآكل. كما يتيح التصنيع المحلي لهذه المنتجات الاستجابة بشكل أسرع، وضمان درجة أعلى من الموثوقية في عمليات التسليم، والاستمرارية التشغيلية الأقوى للمشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

ويسهم هذا المشروع أيضاً في تحقيق مجموعة أوسع من الأولويات الوطنية، من خلال توسيع الأنشطة الصناعية عالية القيمة، وخلق المزيد من الوظائف التخصصية. كما يتوقع له أن يدعم نقل المعرفة في مجالات التصنيع المتقدم، بدءاً من خبراء علم المعادن، ومهندسي العمليات، وصولاً إلى المتخصصين في مجال الجودة والفنيين المهرة، بما يشمل أنظمة الجودة، والتوثيق، ومعايير التتبع المطلوبة في سلاسل إمداد الطاقة الحيوية.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: "يعكس هذا المشروع التزام مبادلة طويل الأمد في بناء صناعات استراتيجية تعزز مرونتها الاقتصادية وتنافسيتها العالمية. ومن خلال توطين القدرات التصنيعية المتقدمة في أبوظبي، فإننا نُسهم في بناء قاعدة صناعية أقوى يمكنها أن تدعم أمن الطاقة، فضلاً عن أهميتها في تنمية الخبرات الفنية، وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني."

من جهته، قال خوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباثكِس: "تجمع TBX Nexxia حلولنا المتكاملة في مجال أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المقاومة للتآكل (CRA OCTG) تحت هوية موحدة، لنقدمها عبر منصة صناعية متكاملة. وبفضل المكانة الراسخة التي اكتسبتها أبوظبي كمحور إقليمي، وتكامل قدراتنا الصناعية في إسبانيا والبرازيل، فقد أصبحنا نحتل موقعاً يمكّننا من دعم عملائنا بموثوقية عالية، وإمكانية التتبع الدقيق لسلسلة الإنتاج، والدعم الفني الوثيق على امتداد دورة حياة مشاريع الطاقة الحيوية بالكامل".

قال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في أدنوك: “نرحب بالإطلاق التشغيلي لمشروع TBX Nexxia، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة توطين حلول الأنابيب المتقدمة وتعزيز مرونة سلاسل إمداد الطاقة في دولة الإمارات. ويعكس هذا الإنجاز التزام أدنوك المستمر بتحويل الشراكات الاستراتيجية إلى قدرات صناعية فعلية على أرض الواقع، بما يدعم نمو التصنيع المحلي، ويعزز المحتوى الوطني، ويسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.”

وتستعد TBX Nexxia لدعم البنية التحتية للطاقة في المنطقة لعقود قادمة، لتسهم بدورها في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي موثوق يخدم الأسواق المحلية والدولية. وتعتمد في ذلك على طاقتها الإنتاجية الإجمالية البالغة 20,000 طن سنوياً من منتجات أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المقاومة للتآكل، إلى جانب قواها العاملة التقنية المتنامية.

ويُجسد إطلاق TBX Nexxia أهمية الشراكات طويلة الأمد في تحويل الطموحات الوطنية إلى قدرات تشغيلية ملموسة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات عبر مبادرات مثل "اصنع في الإمارات"، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

وتعكس هذه المنصة التزاماً مشتركاً بين مبادلة وتوباكِس بالاستثمار في بنية تحتية من شأنها أن تحقق قيمة حقيقية، وذلك من خلال تحسين موثوقية الإمداد، وتعزيز الصناعة المحلية ودعم المرونة الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وتستند هذه الشراكة أيضاً إلى ريادة توباثكِس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك حصولها على تصنيف "A" (ضمن فئة الريادة) في تقييم الإفصاح المناخي الصادر عن مشروع الإفصاح عن الكربون. وعلاوة على ذلك، تحتل الشركة موقعاً متقدماً في تقييمات الاستدامة لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بما يتماشى مع خريطة طريق الاستدامة للمجموعة "طموح 2030".

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,414 مليار درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

نبذة عن توباثكِس

تُعد توباكِس شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتركيب المنتجات والخدمات الصناعية عالية القيمة لقطاعي الطاقة والتنقل. وتتخصص الشركة في الفولاذ المقاوم للصدأ المتقدم، والسبائك المقاومة للتآكل، وخدمات التشغيل الدقيقة. وبالاعتماد على الابتكار والتميّز التشغيلي، تتولى توباكِس سلسلة قيمة متكاملة تمتد من البحث والتطوير، وصولاً إلى تسليم المنتج النهائي. كما تدير مرافق إنتاج ومراكز خدمة في أكثر من 30 دولة. ويحظى التزام الشركة بالاستدامة باعتراف جهات رائدة في مجال الاعتماد، بما في ذلك اعتماد مبادرة الأهداف القائمة على العلم SBTi))، وتصنيف "A" من مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)، والامتثال لمعايير الاستدامة الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال".

