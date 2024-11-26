أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يقود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار جهود الابتكار الغذائي المستدام خلال فعاليات الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، أحد أضخم الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وينعقد المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 21 ألف زائر، بمشاركة 660 عارضًا و1,900 علامة تجارية من أكثر من 70 دولة. وشهدت الدورة السابقة للمعرض توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 3.9 مليار درهم.

وتؤكد مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 على التزامه بتعزيز الابتكار في مجال الغذاء، ودعم رؤية أبوظبي الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لإنتاج الغذاء والمياه قادرة على تقديم حلول مبتكرة تعالج تحديات الأمن الغذائي العالمية.

ويتطلع مكتب أبوظبي للاستثمار للاستفادة من الفعاليات التي يستضيفها الأسبوع العالمي للغذاء، بما في ذلك الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، والدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور، للمشاركة في حوارات حول الأغذية المستحدثة ودعم الابتكار في قطاع الغذاء والمياه. وسيستعرض مكتب أبوظبي للاستثمار دور مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) الحيوي في تشجيع تطوير الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه، بما في ذلك البروتينات البديلة وتقنيات الزراعة المستدامة، والتي ستحدث نقلة نوعية في إنتاج الغذاء، وتسهم بشكل كبير في مواجهة التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام في النظم البيئية الغذائية والمائية.

ويضطلع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، والذي يعد مركزاً عالمياً لتطوير الأغذية المستحدثة ومكوناتها، بدور هام في دعم جهود تطوير الحلول المستقبلية المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه، بما في ذلك البروتينات البديلة، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي. وسيوفر المجمع منظومة بيئية متكاملة تجمع بين الأبحاث المتطورة والبنية التحتية العالمية والشراكات الاستراتيجية، مما يقدم للمستثمرين والمبتكرين فرصًا كبيرة للابتكار والنمو.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA): "يشكل الأمن الغذائي ضمانةً أساسية للاستقرار الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات الانسانية. ويجمع معرض أبوظبي الدولي للأغذية نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار العالميين لتقديم حلول مبتكرة من شأنها إعادة صياغة مستقبل قطاع الأغذية. وتضطلع إمارة أبوظبي بدور أساسي على المستوى العالمي للتصدي لتحديات الأمن الغذائي. ويشكل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) منصةً مثالية لتأسيس شراكات عالمية فعالة تساهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل يتميز بتوفر الغذاء المستدام للجميع."

ومن المتوقع أن تصل مساهمة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى حوالي 90 مليار درهم بحلول العام 2045. كما سيسهم المجمع في توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وسيستعرض معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بما في ذلك منظومتها المتقدمة للبحث والتطوير، والسياسات الداعمة للاستثمار، والموقع الاستراتيجي كبوابة للتواصل بين الشرق والغرب. وسينضم مكتب أبوظبي للاستثمار خلال دورة هذا العام من المؤتمر حوارات وجلسات نقاش يشارك فيها نخبة من الخبراء وقادة الفكر في القطاع الغذائي. كما سينضم المكتب عرضًا خاصًا حول مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، ستقدمه فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA). وسيستعرض حسن العلي، كبير محللي البيانات الصناعية في مكتب أبوظبي للاستثمار منظومة القطاع المالي في أبوظبي، فيما سيسلط هاشم الكعبي، رئيس العمليات والخدمات المؤسسية في Hub71؛ الضوء على دور Hub71 في تعزيز رؤية الإمارات للتكنولوجيا الغذائية. وسيقدم عبد العزيز بن رضا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HyveGeo، عرضًا بعنوان "توظيف الطحالب لصناعة الأغذية في أبوظبي". كما سيسلط ثيوفيلوس أليفيزوز، المدير الأول للاستدامة والصحة والسلامة والبيئة في شركة "أغذية"، على جهود إمارة أبوظبي لدعم الزراعة المحلية. كما سيستعرض مكتب أبوظبي للاستثمار على منصته في المعرض مجموعة فريدة من أبرز الابتكارات والحلول الغذائية، بما في ذلك البروتينات البديلة التي تم تصنيعها من قبل شركات مشاركة في مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، مما يوفر فرصة الاطلاع على مستقبل الغذاء المستدام.

ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار لاستفادة من مشاركته في المعرض لبناء شراكات مع نخبة الشركات والمنظمات العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية الزراعية ودعم جهود أبوظبي في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

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