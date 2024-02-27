دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ECI)، بفخر عن حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA-(قوي جداً) لست سنوات على التوالي.

وثبّتت وكالة فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة. يسلط هذا التصنيف المرموق منذ عام 2019 حتى الآن، الضوء على تفاني الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يأتي حصول الاتحاد على هذا التصنيف الإيجابي من وكالة فيتش، تأكيداً على جهود دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية رائدة".

وأضاف معاليه: "سيعزز هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية كما يؤكد هذا النجاح التزامنا الراسخ بزيادة التنويع الاقتصادي في الدولة، ودعم وتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق الخارجية بثقة وأمان، بما يعزز تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" بتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل".

وكجزء حيوي من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، لعبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دورًا مهمًا في تقديم حلول شاملة لتمويل التجارة وائتمان الصادرات، وتتوافق هذه المبادرات مع أجندة "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى دفع الدولة إلى حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة وتسريع وتيرة النمو في الأسواق والتجارة الدولي.

أبرز إنجازات الاتحاد لائتمان الصادرات وأهميتها الاستراتيجية:

أهمية دور الشركة: تأسست الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2018، وكان لها دور حيوي في حماية الشركات الإماراتية من المخاطر التجارية والسياسية، وخفض تكاليف تمويل التجارة، وتسهيل الوصول إلى حلول التمويل التجاري والأسواق الدولية.

مزود تأمين الصادرات: ساهمت المبادرات الاستراتيجية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل كبير في تعزيز الصادرات غير النفطية في دولة الإمارات، مما يدل على نمو قوي للمحفظة بإجمالي إئتمانات بقيمة 9.5 مليار درهم إماراتي حتى نهاية عام 2023، وغطت 1.9% من أصل 366 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

البنية المالية القوية: بما يعكس رأسمالها القوي للغاية واستراتيجياتها الاستثمارية الحكيمة، حافظت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على قاعدة رأسمالية قوية ومحفظة استثمارية عالية السيولة، إلى جانب برنامج إعادة تأمين ديناميكي ومتنوع.

الدعم الحكومي: يتم تعزيز الأساس القوي للوكالة من خلال الدعم الكبير من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات خمس من الإمارات السبع، مما يضمن الدعم الثابت لمهمتها.

هيكل رأس المال: يبرز التصنيف الائتماني من وكالة فيتش تمتع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برأس مال قوي مدفوع يبلغ 250 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى 750 مليون درهم إماراتي إضافية من المساهمين لتحقيق أهداف النمو، وليس عليها أي ديون.

الاستثمارات الحكيمة: تتميز استثمارات الاتحاد لائتمان الصادرات بالسيولة العالية والتخصيص الحكيم للودائع الثابتة قصيرة الأجل في البنوك الإماراتية ذات الجودة الائتمانية العالية.

برنامج إعادة التأمين القوي: تعتبر وكالة فيتش أن شركاء إعادة التأمين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتمتعون بقوة وتنوع، وهي شركات ذات تصنيف "A" وما فوق.

الاكتتاب الحكيم: تعتبر وكالة فيتش أن الاكتتاب وإدارة المخاطر الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هو أمر حكيم ومنضبط، مع اتخاذ قرارات تجارية متحفظة.

دور الاتحاد لائتمان الصادرات في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

تظل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ملتزمة بأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، ومن خلال مجموعة خدماتها المبتكرة؛ تلتزم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتمكين الشركات الإماراتية من التغلب على تعقيدات التجارة الدولية، وتأمين شروط ائتمانية تنافسية، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم.

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