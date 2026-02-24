سجلت غرفة عجمان نموا ملحوظاً في عدد العضويات المسجلة خلال عام 2025 لتصل إلى 43486 عضوية مقارنة بـ 40031 عضوية في عام 2024، في مؤشر يعكس فاعلية جهود الغرفة وتطور خدماتها في دعم تنافسية الشركات وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز حيوي للأعمال والاستثمار، ويواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وارتفعت عدد المنشآت الصناعية في الإمارة بشكل عام إلى 1688 مصنعا خلال عام 2025، مقارنة بـ 1549 مصنعا في عام 2024، وبنسبة نمو تجاوزت 8%، ما يعكس توسع القاعدة الصناعية وزيادة جاذبية الإمارة للاستثمار الصناعي.

وتصدرت العضوية المهنية أعداد العضويات الجديدة والمجددة بحيث وصلت إلى 21831 عضوية مقارنة بـ 19673 عضوية في العام 2024، كما وصلت العضوية التجارية خلال العام السابق إلى 19825 عضوية مقارنة بـ 18626 عضوية، ووصل عدد رخص بدايات والرخص الإعلامية إلى 142 عضوية.

ويعكس نمو عضوية منشآت القطاع الخاص انسجام غرفة عجمان مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030 عبر المساهمة في توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما تجسد زيادة عضوية الغرفة توسع قاعدة منشآت القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مساهمة الشركات في الناتج المحلي، بما يدعم مسارات التحول الاقتصادي ويرسخ مكانة الإمارة كمركز جاذب للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتحرص غرفة عجمان على تنويع أدواتها وخدماتها لضمان نمو واستدامة أعمال منشآت القطاع الخاص، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط إجراءات التصدير، وتنظيم الملتقيات الاقتصادية المتخصصة، والمشاركة في المعارض والفعاليات النوعية، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل والربط المباشر مع أعضائها للتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات ومواءمتها مع احتياجات مجتمع الأعمال ودعم تنافسيته.

