شراكة مدتها خمس سنوات مع مبادلة ستدعم العديد من البرامج والمبادرات والمواقع الثقافية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة مبادلة اليوم اتفاقية شراكة تنص على مساهمة المؤسسة بمبلغ 50 مليون درهم لدعم وتمكين المبادرات والمشاريع الثقافية في الإمارة على مدى السنوات الخمس القادمة في اتفاقية هي الأولى من نوعها بين الجهتين.

وتجسد هذه الشراكة خطوةً مهمة إلى الأمام في إطار رؤيتهما المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، مع مؤسسة مبادلة أيضاً التي تم اختيارها "الشريك التعليمي المجتمعي" لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بما في ذلك المنطقة الثقافية في السعديات وغيرها من المواقع المماثلة.

ويمثل التعاون الوثيق بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة مبادلة التزاماً مهماً بتعزيز البرامج والمبادرات الثقافية، بما في ذلك المشاريع مع متحف اللوفر أبوظبي الشهير ومتحف زايد الوطني المتوقع افتتاحه قريباً.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "لقد عقدنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شراكات قوية لتمكين التنوع الاقتصادي في الإمارة. واليوم، يتجدد التزامنا بذلك من خلال توقيع هذه الشراكة مع مبادلة، مما يؤكد على وعدنا بترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة والإبداع. ومن خلال هذا التعاون، نحن مستعدون لتقديم تجارب لا مثيل لها للزوار من جميع أنحاء العالم، وتمكين إنشاء منظومة ثقافية ديناميكية تحفّز لدى الجمهور من داخل الدولة وخارجها، الرغبة في الاستكشاف والمشاركة."

من جانبه، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإيجاد إطار عمل مؤسسي لمشاريع تعاون رئيسية في مجالات التعليم والتواصل المجتمعي والشباب وكبار المواطنين والتوطين وغيرها، علاوة على استكشاف فرص الشراكة بشأن البرامج والمبادرات مع متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني. ونؤكد حرصنا كمؤسسة وطنية ومستثمر عالمي مسؤول، على تطوير بنود هذا التعاون الرامي لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والسياحة المستدامة".

ويشمل التعاون بين الطرفين دعم مجموعةً واسعةً من المبادرات والمشاريع التي تخص التعليم، التواصل المجتمعي والمشاركة، الشباب وكبار المواطنين والتوطين.

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نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تدعم التقدم الاقتصادي للإمارة، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي تعمل هي الأخرى على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وتعمل على تعزيز مكانة الإمارة والترويج لها كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة، من خلال إبراز تقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

نبذة عن مؤسسة مبادلة للاستثمار

مؤسسة مبادلة للاستثمار هي مستثمر سيادي يدير محفظةً عالميةً تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

وتمتد محفظة مبادلة البالغة قيمتها 276 مليار دولار أمريكي (1015 مليار درهم) عبر ست قارات مع حصص في قطاعات وفئات أصول متعددة. نحن نستفيد من خبراتنا القطاعية العميقة وشراكاتنا طويلة الأمد لدفع النمو المستدام والربح، مع دعم التنويع المستمر والتكامل العالمي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.