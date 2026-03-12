لوتاه :

الشراكة النوعية مع مجتمع الأعمال في دبي عامل حاسم في ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية

تلتزم غرف دبي بتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز مرونة منظومة الأعمال في الإمارة، والارتقاء بقدرة الشركات على مزاولة أعمالها بمرونة وكفاءة

أشاد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كافة الظروف التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً 35 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بهدف تنسيق العمل المشترك لمواكبة الظروف الراهنة، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض الآليات المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.

وتأتي هذه الاجتماعات اليومية ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمناقشة واقع وآفاق بيئة الأعمال في ظل الظروف الحالية، وسبل تعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية للتكيف بشكل عملي وفعال مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استدامة نمو الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركين في الاجتماعات على ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواكبة كافة المتغيرات، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كافة الظروف التي يشهدها العالم.

وأشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي والتي لطالما أثبتت أهميتها الحيوية كنموذج فريد عالمياً يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم كفاءة القطاع الخاص بما يضمن تزايد الزخم التنموي ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:". تشكل الشراكة النوعية مع مجتمع الأعمال في دبي عاملاً حاسماً في ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية وترسيخ ثقة عالم المال والأعمال في مكانة دبي كمركز دولي رائد للنمو المستدام والفرص الاستثمارية النوعية".

وأضاف سعادته : "تلتزم غرف دبي بتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز مرونة منظومة الأعمال في الإمارة، والارتقاء بقدرة الشركات على مزاولة أعمالها بمرونة وكفاءة، ونحرص على رعاية مصالح مجتمع الأعمال بما يساهم في رفد نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل ويعزز دور دبي المحوري على خارطة التجارة والاستثمار العالمية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). نعمل في غرف دبي لنقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال".

وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي. بالإضافة إلى مجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب افريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الهندي ومجلس الأعمال الصيني ومجلس الأعمال الفلبيني.

كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وشملت الاجتماعات مجموعات أعمال متخصصة في مجموعة قطاعات من ضمنها الوساطة العقارية وإدارة العقارات، وقطاع التطوير العقاري، و إدارة المرافق، ومواد البناء، والحديد والصلب، وتكنولوجيا الانشاءات، و العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب التجزئة، والعيادات، والمطاعم، وتجارة الخضار و الفواكه، والفنادق، وبيوت العطلات، إلى جانب قطاع الملكية الفكرية، والتوظيف، والتوصيل، والخدمات البريدية، والتعليم، ووكالات السفر و السياحة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصيدليات، وقطاع إعادة التدوير. كما تم الاجتماع مع مجموعات أعمال قطاعات الأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وقطع غيار المركبات، والإعلانات، والمجوهرات.

وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة أولويات غرفة تجارة دبي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وذلك عبر الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

تابعوا غرفة تجارة دبي على الروابط الإلكترونية التالية:

facebook.com/dxbchambercomm

x.com/dxbchambercomm

linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/

youtube.com/@dubaichamberstv

instagram.com/dxbchambercomm

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

محمد مزاحم

العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرف دبي

بريد إلكتروني: mohamad.mouzehem@dubaichamber.com

-انتهى-

#بياناتحكومية