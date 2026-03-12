نمو إجمالي الأصول بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 13.4 مليار دولار أمريكي

النتائج جاءت مدفوعة بنمو قوي في الأصول، وقاعدة تمويلية مرنة ومتنوعة

الرياض، أعلن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف، اليوم عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وسجّل الصندوق نتائج قياسية في صافي الدخل للعام الرابع على التوالي، مدعوماً بنمو متواصل في حجم الأصول، وزخم قوي في أنشطة التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف، إلى جانب التحسين المستمر للمحفظة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وارتفع صافي الدخل ليصل إلى 282.4 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة مع 265.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وباستثناء الربح الناتج عن بيع أحد الأصول العقارية في عام 2024، نما صافي الدخل بنسبة 18% على أساس سنوي، انطلاقاً من مستوى مُعدَّل بلغ 239.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما نما إجمالي الأصول بنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مدفوعاً بزخم قوي في تنمية الأصول عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمارات، والخزينة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ: "تعكس نتائجنا المالية قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، ويؤكد تحقيقنا لرقم قياسي في صافي الدخل للعام الرابع على التوالي، والمدعوم بزخم قوي في حجم الأصول، التزامنا بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، والإدارة الفعالة للمخاطر، وقدرتنا المستمرة على حشد رأس المال في المنطقة".

ونجح الصندوق، خلال عام 2025، في جمع تمويلات جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، ما عزّز تنوّع قاعدته التمويلية وأكّد قوة وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية. كما حافظت جودة الأصول على قوّتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.2%، في انعكاس مباشر لنهج الاكتتاب الحذر والمتابعة الفعّالة للمحفظة التمويلية.

من جهته، قال رئيس المالية في الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا: "حقق الصندوق أداءً استثنائياً جديداً بتسجيله أعلى صافي دخل في تاريخه عند 282.4 مليون دولار أمريكي. كما نجحنا في تنفيذ إصدارات تمويلية قياسية خلال عام 2025 بشروط تسعير فعالة. وحافظنا على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 19.5%، فيما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.45%، ما يعزّز جاهزيتنا لمواصلة النمو وتحقيق أهدافنا المستقبلية".

وسّع قطاع الخدمات المصرفية للشركات محفظته، عبر مختلف خطوط أعماله، لتصل إلى 6.0 مليار دولار، محقّقاً دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 140.1 مليون دولار، مدعوماً بنشاط التمويل عبر سلسلة قيمة الطاقة، وتوسيع المحفظة، وتحسين هيكل التمويل. كما نما قطاع الاستثمارات والشراكات لترتفع قيمة أصول محفظته إلى 1.6 مليار دولار، محققاً إجمالي دخل تشغيلي يبلغ 67.0 مليون دولار، مدفوعاً بإيرادات توزيعات الأرباح واستمرار تنويع المحفظة الاستثمارية.

وحافظت الخزينة وأسواق رأس المال على إدارة الأصول بكفاءة عالية، حيث بلغت قيمة أصولها 5.5 مليار دولار، وسجّلت دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 132.6 مليون دولار، مدعومة بالإدارة الفعّالة للسيولة، وتحسين الاستثمارات في ظلّ بيئة أسعار فائدة آخذة في الانخفاض، إلى جانب التنفيذ المنضبط لعمليات التمويل.

واستناداً إلى هذا الأداء القوي، يبقى الصندوق العربي للطاقة في موقع متقدّم يتيح له مواصلة دعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة وخارجها. كما يواصل تركيزه على توسيع نطاق حضوره التمويلي والاستثماري، مع الحفاظ على نهج متحفّظ في إدارة المخاطر، وتعزيز القاعدة الرأسمالية، واتباع استراتيجية تمويل منضبطة.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق) مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس الصندوق عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط، ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

ويُحدث الصندوق العربي للطاقة أثراً إيجابياً من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية، عبر تنمية المواهب وتعزيز المعرفة. ويطبق الصندوق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكّل المشاريع ذات الصلة بالبيئة والمجتمع نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار، والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة.

كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة المؤسسة المالية الوحيدة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+AA) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (-AA) من "ستاندرد آند بورز".

للتواصل الإعلامي:

الصندوق العربي للطاقة

يسع أحمد

البريد الإلكتروني: Yasa.Ahmad@edelmansmithfield.com

-انتهى-

#بياناتحكومية