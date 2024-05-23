بيان صحفي

قامت حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة المالية بإصدار سندات خضراء بقيمة اجمالية تبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي، وتألف الإصدار من شريحتين:

$1.0 مليار أجل 5 سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية

مليار أجل 5 سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية $1.5 مليار أجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية

‎ حققت دولة قطر أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخياً من قبل أي دولة مصدرة في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وأفريقيا في الاصدارات ذات اجل 5 و 10 سنوات وبدون علاوة اصدار. تجاوزت نسبة التغطية 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وبلغ اجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب أكثر من 14 مليار دولار. وقد لاقى الإصدار اقبالاً واسعاً وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين حول العالم. يعكس النجاح الباهر لعملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في (الاطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر) والذي قامت وزارة المالية بتأسيسه وفقاً لأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام وتمويل السندات الخضراء . يعد إصدار دولة قطر أول اصدار سيادي أخضر في دول مجلس التعاون الخليجي. عمل كل من كريدي أجريكول و إتش إس بي سي كمنسقين لهيكلة اطار التمويل الأخضر السيادي. و عمل كل من كريدي أجريكول و إتش إس بي سي و جي بي مورجان و QNB كابيتال كمديريين إصدار اوليين وكذلك مدراء اكتتاب مشتركين مع باركليز، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وإس إم بي سي نيكو، وبنك ستاندرد تشارترد .

#بياناتحكومية

-انتهى-

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