دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026، في إطار جهوده المستمرة لتأهيل وتمكين جيل جديد من الكوادر الإماراتية في مجالات علوم الفضاء وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويقدّم البرنامج للطلبة الجامعيين الإماراتيين فرصة بحثية مكثفة تمتد لمدة ثمانية أسابيع في مقر المركز، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وذلك خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026. ويستهدف البرنامج طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة المسجلين حاليًا في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخصصات المرتبطة بها، على أن يكون موعد تخرجهم المتوقع في خريف 2026 أو بعده.

ويرتكز البرنامج على نموذج إرشاد فردي متكامل، حيث يُخصَّص لكل طالب خبير متخصص يوجّهه خلال تجربة بحثية علمية وهندسية متقدمة، تتيح له الإسهام المباشر في المشاريع الجارية بصفة مساعد باحث. كما يعمل الطلبة على تحقيق مخرجات علمية تحمل فرصًا حقيقية للنشر ضمن مجالاتهم البحثية، مع تضمين مراحل إنجاز أسبوعية لكل مشروع لضمان استمرارية التقدم والحفاظ على وتيرة العمل طوال فترة البرنامج.

وقبل انطلاق البرنامج، سيشارك جميع الطلبة المقبولين في "مخيم المعرفة"، وهو برنامج تحضيري يهدف إلى تعريفهم بمحاور الأبحاث، وتمكينهم من التعرف على المشرفين وفريق البرنامج، إضافة إلى توضيح تفاصيل مشاريعهم الفردية ومسؤولياتهم البحثية بشكل شامل.

وسيُنفَّذ برنامج 2026 بالتعاون مع خمس مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة، تشمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجامعة خليفة في أبوظبي.

ويدعو المركز الطلبة الراغبين في الالتحاق إلى تقديم طلباتهم في موعد أقصاه 9 مارس 2026 عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/44pwt7zm.

حول مركز محمد بن راشد للفضاء:

مركز محمد بن راشد للفضاء مركزًا علميًا وتقنيًا متقدمًا، يسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالميًا في خدمات واستكشاف الفضاء.

انطلق المركز في عام 2006 بفريق صغير من المهندسين المخلصين، ومنذ ذلك الحين تطوّر ليصبح حاضنة لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، داعمًا للأبحاث العلمية، وبانيًا لقطاع فضاء مستدام في الدولة. ويضم المركز برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى جانب مشاريع أخرى.

ضمن برنامج الأقمار الاصطناعية، قام المركز ببناء وتطوير وتشغيل عدة أقمار اصطناعية لرصد الأرض، من بينها: دبي سات-1، دبي سات-2، خليفة سات، أول قمر اصطناعي تم تطويره بالكامل على يد مهندسين إماراتيين، بالإضافة إلى محمد بن زايد سات، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، واتحاد - سار، أول قمر اصطناعي راداري للمركز.

أما في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء، يضم المركز حاليًا أربعة رواد فضاء، قام اثنان منهم بمهام إلى محطة الفضاء الدولية، من بينهما أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها معالي الدكتور سلطان النيادي.

