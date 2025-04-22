أبوظبي – انطلاقًا من رؤية أبوظبي الهادفة إلى دعم التحول نحو أنظمة نقل ذكية ومنخفضة الانبعاثات، واستجابةً للتوجه الوطني نحو مستقبل خالٍ من الكربون، يشارك مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، في النسخة الرابعة من قمة المركبات الكهربائية (EVIS 2025)، التي تُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري. حيث يُعد الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التنقل المستدام والمركبات الكهربائية وذاتية القيادة.

وخلال مشاركته، استعرض أبوظبي للتنقل عددًا من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس خطة إمارة أبوظبي الطموحة لتبني حلول مبتكرة تعزز كفاءة منظومة النقل، واعتماد أنظمة نقل ذكية، نظيفة، ومستدامة، نذكر منها مشروعه الرائد "برنامج الحافلات الخضراء" الذي يمثل خطوة محورية ضمن خط سير الإمارة نحو تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام خضراء بالكامل بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة قطاع النقل في تحقيق أهداف "الحياد المناخي" ضمن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. ويُعد مشروع برنامج الحافلات الخضراء ثمرة شراكات استراتيجية مع جهات محلية وعالمية، إذ تضمّن تشغيل حافلات كهربائية تعتمد على بطاريات ليثيوم-أيون عالية الكفاءة، وأخرى تعمل بالهيدروجين الأخضر النظيف، حيث شملت المرحلة الأولى مناطق جزيرة أبوظبي والمراكز الحضرية الرئيسية، مع خطط للتوسع المستقبلي في مختلف أنحاء الإمارة.

كما استعرض أبوظبي للتنقل مشروع "Charge AD" الذي يهدف إلى دعم توجه الإمارة نحو النقل الكهربائي من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة ومتكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية على شبكة الطرق والمواقف العامة. ويعكس المشروع رؤية استراتيجية ترتكز على إشراك القطاع الخاص، وتوفير تجربة رقمية موحدة للمستخدمين، بما يعزز كفاءة الخدمة ويواكب التحول المتسارع نحو التنقل المستدام.

هذا وقدم أبوظبي للتنقل خلال القمة مشروع توسيع عمليات المركبات ذاتية القيادة، وهو مشروع ريادي أطلقه عام 2021، ليشهد منذ ذلك الحين تطورات نوعية ستستمر حتى عام 2029، حيث قطعت المركبات ذاتية القيادة ما يزيد عن 500,000 كيلومتر، وبلغت نسبة الرحلات التي تمت دون تدخل بشري 99%. وتُشغّل هذه المركبات من قِبل شركات عالمية، مثل (سبيس 42)، و (أوبر بالتعاون مع تواصل)، و )أوتوغو بالتعاون مع أبولوجو -بايدو) حيث تم تجهيزها بتقنيات متقدمة تشمل أجهزة ليدار، ورادار، وكاميرات متطورة، وأنظمة إدراك آني قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نظام الملاحة عبر خرائط عالية الدقة. ويسعى أبوظبي للتنقل من خلال هذا المشروع إلى رفع نسبة الرحلات المعتمدة على وسائل النقل ذاتية القيادة إلى 25% بحلول 2040، بما يشمل النقل البري، والبحري، وحتى النقل الجوي الحضري، مما يعزز كفاءة النقل ويرتقي بجودة الحياة الحضرية.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، على ضرورة تبني حلول تنقل نظيفة ترتقي بجودة الحياة وتسهم في إحداث نقلة نوعية نحو منظومة نقل عام خالية من الانبعاثات، حيث قال: "إن مشاركتنا في قمة المركبات الكهربائية 2025 تُشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على المبادرات الرائدة التي أطلقناها ضمن رؤية أبوظبي لبناء مستقبل نقل أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050."

وأضاف: "نستعرض خلال هذه القمة المرموقة ثلاثة مشاريع استراتيجية تمثل ركائز رئيسية لهذا التوجه، تشمل برنامج الحافلات الخضراء الذي يهدف إلى توفير نقل عام نظيف يعتمد على الحافلات الكهربائية والهيدروجينية، ومشروع "Charge AD" لتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب مشروع المركبات ذاتية القيادة الذي يعكس تطوراً كبيراً في تبني تقنيات النقل الذكي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي."

وأشار الغفلي إلى التزام أبوظبي للتنقل بدفع عجلة التحول نحو التنقل المستدام، والمساهمة الفاعلة في بناء منظومة نقل ذكية، مرنة، وآمنة، تُسهم في تحسين جودة الحياة في أبوظبي، وتعزيز ريادة الإمارة في تبنّي أفضل الممارسات البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يجدر بالذكر أن قمة المركبات الكهربائية EVIS 2025 تُعد منصة استراتيجية جمعت نخبة من كبار الخبراء وصنّاع القرار وقادة الفكر والمبتكرين من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع النقل الكهربائي، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي والمستدام في العاصمة الإماراتية.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تُعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية التي أطلقها مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تماشيًا مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً بالعالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومستدامة في جميع أنحاء الإمارة.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافةً إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً لتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

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