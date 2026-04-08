دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعرب سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عن الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة وقال: "نرفع أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تمديد برنامج «نافس»، وحرصه الدائم على رفاه المواطن واستقراره، واهتمامه المستمر بكل ما يعزز جودة حياة أبناء الوطن، لا سيما في هذه المرحلة؛ إذ يجسّد تمديد البرنامج بادرة كريمة تعكس حرص صاحب السمو على تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية."

وأضاف سعادته: "يأتي إطلاق البرامج المخصصة لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، وإقرار علاوة الأبناء دون حد أقصى لعددهم، ليجسد التزام الدولة الراسخ بتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها، وليؤكد التوجُّهات الوطنية نحو إرساء بيئة عمل أكثر جاذبية واستدامة، تسهم في توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، وترسّخ اقتصاداً أكثر تنافسيةً واستدامة، قادراً على صناعة مستقبل قائمٍ على الإنسان. إنَّ إطلاق حزمة التحديثات على برنامج نافس، ومن ضمنها البرامج الوطنية المخصصة لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، يعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها."

