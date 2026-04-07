فعاليات الأعمال تُسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أصبحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الشريك السياحي للدورة التاسعة عشرة من "المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين"، الذي تستضيفه الإمارة خلال شهر أكتوبر 2027 في مركز "أدنيك أبوظبي"، بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في الدائرة.

ويُعقد المؤتمر، الذي تأسس عام 1991، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نحو 5,000 من روّاد الأعمال الصينيين من مختلف أنحاء العالم، ما يُعزز مكانة الإمارة كوجهةً رائدةً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويُبرز ما توفره من بنية تحتية حديثة متكاملة، وتجارب سياحية وثقافية مُلهمة. وتتماشي استضافة هذا الحدث مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، بنسبة نمو تتجاوز 50% مقارنة بعام 2023.

وخلال المؤتمر الذي أقيم في مركز "أدنيك أبوظبي"، قام منظمو دورة عام 2025، التي اختُتمت مؤخراً في ماكاو، بتسليم علم المؤتمر إلى منظمي دورته المقبلة في أبوظبي. وحضر مراسم التسليم كلٌّ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ والدكتور جوناثان تشوي، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في هونغ كونغ؛ وتانغ زينغانج، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في الإمارات ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "استضافة "المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تعكس مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً عالمياً للأعمال، ومنارةً للثقافة والابتكار. وتُشكل الفعاليات والمؤتمرات الدولية ركيزة رئيسية لدعم قطاع السياحة، بما يُسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي. ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في هذا الحدث المرموق، الذي يمنحنا منصةً لبناء شراكات جديدة، وتعميق أطر الحوار مع رواد الأعمال الصينيين، بالتزامن مع تسليط الضوء على ما تقدمه أبوظبي من مقومات سياحية استثنائية، وبنية تحتية متطورة، وضيافة أصيلة. ومع افتتاح متاحف جديدة في المنطقة الثقافية في السعديات، والإعلان عن مشاريع ترفيهية مرتقبة مثل "سفير أبوظبي" وعالم ومنتجع ديزني، نمضي في استقطاب مزيد من الزوار الصينيين، وخاصة الراغبين في استكشاف فرص جديدة للأعمال وتجارب فريدة".

من جانبه، قال سعادة السفير تشانغ ييمينغ: "تشهد العلاقات الصينية–الإماراتية أفضل مراحلها، ويؤكد دعم أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين التزامها بتعزيز هذه العلاقات الثنائية الراسخة. إن تنظيم هذا الحدث الكبير يوفّر منصّة للتعاون البّناء ويعود بالنفع على الشعبين، ويُسهم أيضاً في إضافة زخم أكبر لمسيرة التنمية العالمية من خلال تمكين روّاد الأعمال الصينيين في الخارج".

ويُسهم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، حيث استضافت الإمارة في عام 2024 نحو 4,000 فعالية ضمن هذا القطاع، والتي استقبلت أكثر من 1.55 مليون زائر، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالعام الذي سبقه.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

