الرياض، المملكة العربية السعودية : كشف أحدث تقرير أسبوعي للبنك المركزي السعودي (ساما)، للفترة المنتهية في 21 مارس 2026، عن طفرة ملموسة في إنفاق المستهلكين؛ حيث سجل قطاع المطاعم والمقاهي عمليات بقيمة 1.6 مليار ريال بنسبة نمو أسبوعي بلغت 15%، في حين تجاوز قطاع الأغذية والمشروبات حاجز 2.1 مليار ريال.

وتؤكد هذه الموجة الإنفاقية التي بلغت 3.7 مليار ريال صمود السوق السعودي وعدم تأثره بالصراعات الإقليمية الجارية، مما يعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني. وفي خضم هذا النمو المتسارع، تعلن شركة TabSense رسمياً عن تدشين فئة جديدة في تقنيات الضيافة هي: "نقاط البيع المدعومة بالذكاء الإصطناعي" (Point of Intelligence - POI). فمن خلال تجاوز حقبة "تسجيل المعاملات" التقليدية التي أسسها الجيل الأول من الشركات مثل "Foodics"، تستغل TabSense ميزتها كـ "المنافس الثاني" (Second-mover advantage) لتقديم بنية تحتية قائمة أصلاً على الذكاء الإصطناعي، قادرة على تحليل البيانات منطقياً بدلاً من مجرد معالجتها رقمياً.

صرح د. محمد جبر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TabSense: "بينما تكتفي الأنظمة التقليدية بتسجيل الماضي، تم تصميم بنية 'نقاط البيع المدعومة بالذكاء الإصطناعي' لدينا لصناعة مستقبل ربحية المطاعم. عبر التحول من المعالجة السلبية إلى التحليل الذاتي المستقل، نحن نمكّن الملاك من التركيز على التوسع، بينما يتولى الذكاء الإصطناعي الوكيلي (Agentic AI) إدارة التعقيدات التشغيلية في سوق يضخ 3.7 مليار ريال" إسبوعياً.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع إزدهار لافت في قطاع المطاعم الفاخرة بالرياض، مع دخول أسماء جديدة مثل The Vinyl Ember في مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) و Kantami في حي الملقا، وهي مشاريع تتطلب رقابة تشغيلية متطورة. ويتماشى هذا النمو المحلي مع توجهات سوق نقاط البيع العالمية لعام 2026، حيث ينتقل السوق من الأجهزة الضخمة والثابتة إلى الأنظمة السحابية المعتمدة على الذكاء الإصطناعي، والتي تمنح الأولوية للتمويل المدمج، وكفاءة التشغيل، ومعايير الدفع اللاتلامسي. ومن خلال دمج متطلبات المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية لـ "ZATCA" منذ اليوم الأول، تضمن TabSense إمتثال هذه المنشآت للأنظمة الرقابية مع تحسين أرباحها النهائية.

بالنسبة لسلاسل الأغذية والمشروبات الكبرى، تعني تقنية POI الإنتقال من لوحات البيانات الجامدة إلى التحليل التفاعلي اللحظي؛ حيث تتيح TabSense للملاك الحصول على إجابات فورية لأسئلة الأعمال المعقدة وتقارير الأداء مباشرة عبر تطبيق "واتساب"، مما يحل مشكلة "فجوة المعلومات" الشائعة في الأنظمة القديمة المنفصلة. ويتعزز هذا الزخم بإطلاق وكيل الذكاء الإصطناعي لكشف الاحتيال، الذي يوفر مراقبة على مدار الساعة للقضاء على "الخسائر الصامتة" مثل تسرب الإيرادات والخصومات غير المصرح بها.

وقد أكدت دراسة مستقلة أجرتها مؤسسة Headway، شملت كبار مزودي نقاط البيع مثل "Foodics" و"TabSense" وغيرهم، أن 52% من التجار يختارون الآن مزودي الخدمة مثل Tabsense بناءً على الميزات المتقدمة وسهولة الاستخدام بدلاً من إسم العلامة التجارية وحده. ومن خلال تحويل البيانات الخام إلى رؤى ذكية قابلة للتنفيذ، تساعد TabSense التجار حالياً على تحقيق زيادة موثقة في الإيرادات بنسبة 7% ورفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 38%.

نبذة عن TabSense

يعد TabSense أول نظام نقاط بيع (PoS) يعتمد على الذكاء الإصطناعي التوكيلي. تعمل TabSense على إعادة تعريف نقاط البيع الحديثة، وتحويلها من مجرد أداة معاملات بسيطة إلى محرك قوي للنمو للمطاعم والمقاهي.

تم تصميم TabSense خصيصًا لعمليات الفروع المتعددة والامتيازات (الفرنشايز)، وهي تجمع بين البنية التحتية السحابية المتكاملة مع وكلاء الذكاء الإصطناعي الذين يقومون بأتمتة الإدارة، وخفض التكاليف، وإطلاق العنان لمصادر إيرادات جديدة.

ومن خلال توفير تقارير ورؤى قابلة للتنفيذ بشكل فوري والأتمتة الذكية، تمكّن TabSense المطاعم من التوسع بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر - دون المساومة بالسيطرة أو الجودة.

