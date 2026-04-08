دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة شيدي للضيافة، الرائدة في أسلوب الحياة الفاخر وتجارب الضيافة المبتكرة، عن شراكة استراتيجية مع شركة جي إي إتش غلوبال للاستثمارات ذ.م.م (JIH Global Investments LLC) لدخول جزر المالديف. ومن خلال هذا التعاون، سيتم تطوير فندق بوتيكي إلى جانب مجموعة محدودة من المساكن الفاخرة التي تحمل علامة المجموعة، في خطوة تعكس توسّع العلامة في واحدة من أبرز الوجهات العالمية وأكثرها جاذبية.

وانطلاقاً من فلسفة مجموعة شيدي للضيافة القائمة على الفخامة الهادئة والأصالة الثقافية، يقدّم المشروع رؤية جديدة للحياة في الجزر، توازن بين الخصوصية، والتصميم المعماري، والارتباط العميقبروح المكان. وقد صُمّم ليكون ملاذاً هادئاً يجسّد أسلوب حياة راقياً، حيث تلتقي الضيافة الرفيعة بالسكن الفاخر ضمن تجربة واحدة، بما يلبّي تطلّعات المسافرين وملّاك المنازل الباحثين عن وجهةمتفرّدة تضع التصميم في صميم التجربة.

وفي هذا السياق، قال السيد ستيفان شوبباخ، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة شيدي للضيافة: "تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمّة في مسيرة نمونا العالمي، إذ ننقل علامة شيدي إلى واحدة من أكثر الوجهات تميّزاً في العالم. وفي إطار تعاوننا مع شركة جي إي إتش غلوبال للاستثمارات ذ.م.م، نعمل على تطوير مشروع يجسّد التزامنا ب التصميم المدروس، والأصالة الثقافية، والنهجالواعي في أسلوب الحياة الفاخر. وتوفّر جزر المالديف البيئة المثالية لتجسيد فلسفتنا، حيث تشكّل البساطة، والمساحات الرحبة، والانسجام مع الطبيعة جوهر التجربة."

من جانبه، قال محمد علي جناح، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إي إتش غلوبال للاستثمارات ذ.م.م: "نفخر بالتعاون مع مجموعة شيدي للضيافة في هذا المشروع البارز في جزر المالديف. فمن خلال خبرة تمتدّ لأكثر من أربعين عاماً في تنفيذ مشاريع معقّدة وعالية القيمة في مختلف الأسواق العالمية، ارتكز نهجنا دائماً على رؤية طويلة الأمد وتميّز في التنفيذ. ويجمع هذا التعاون بين خبرتنا الواسعة في قطاعَي الضيافة الفاخرة والعقارات، وبين هوية علامة شيدي المميّزة، ليقدّم وجهة رائدة تضع معياراً جديداً للفنادق البوتيكية والمساكن الفاخرة التابعة لعلامات مرموقة في المنطقة."

وأضاف: "كما نعتزّ بالمساهمة في التقدّم اللافت الذي يشهده قطاع السياحة في جزر المالديف تحت قيادة فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو، ونتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتَي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف على توفير بيئة تدعم شراكات بهذا الحجم والطموح. ويجسّد هذا المشروع رؤية مشتركة للتميّز، ويعكس متانة العلاقة التي تجمع بين البلدين."

بخبرة تتجاوز 40 عاماً ومحفظة تضم أكثر من 50 مشروعاً مُنجزاً، تتمتّع شركة جي إي إتش غلوبال للاستثمارات ذ.م.م بسجلّ حافل بالإنجازات في مجالات الضيافة الفاخرة، العقارات والاستثمار الاستراتيجي. وقد رسّخت المجموعة مكانتها بفضل قدرتها على تنفيذ المشاريع المتكاملة وتسليم المشاريع المعقّدة في مختلف الأسواق العالمية، لتواصل دورها الفاعل في تطوير مشاريع نوعية عالية القيمة في منطقة المحيط الهندي وخارجها.

وتمثّل هذه الشراكة بداية فصل جديد في مسيرة مجموعة شيدي للضيافة، التي تواصل تعزيز حضورها العالمي من خلال وجهات تنبض بروح المكان، و تستند إلى رؤية واضحة وتصميم متقن.

-انتهى-

#بياناتشركات