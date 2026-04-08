مشروع سكني وتجاري وترفيهي متكامل على نهر بردى يقدم إطلالات خلّابة على معالم دمشق ويمثل وجهة مثالية للمستثمرين والشركات العالمية الراغبة في تأسيس مقرات عملها في دمشق

يضم المشروع برجين رئيسيين، أحدهما سكني والآخر فندقي، إلى جانب مركز تجاري ومكاتب وممشى، إضافة إلى المبنى الجديد لوزارة السياحة

يقام المشروع على مساحة بنائية إجمالية تبلغ نحو 77 ألف متر مربع ومن المتوقع أن يوفر ما بين 1,500 إلى 2,500 فرصة عمل مباشرة و3,000 إلى 3,500 فرصة عمل غير مباشرة

دمشق، الجمهورية العربية السورية، : وقّعت وزارة السياحة السورية اتفاقية شراكة مع شركة "ازدهار القابضة" لتطوير مشروع "ذا بومنت دمشق"، الذي يُعدّ أول مشروع متكامل من نوعه في سوريا يجمع بين المكونات السكنية والتجارية والترفيهية، في خطوة تعكس الرؤية الطموحة للوزارة للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمستثمرين، وخلق فرص عمل نوعية، بما يسهم في دعم الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ويقام المشروع على مساحة بنائية إجمالية تبلغ نحو 77 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تقديرية تتراوح بين 250 و300 مليون دولار أمريكي، ما يجعله أحد أبرز المشاريع السياحية والعمرانية المرتقبة في الدولة خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يسهم في توفير ما بين 1,500 إلى 2,500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3,000 إلى 3,500 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز دوره كمحفّز رئيسي للنشاط الاقتصادي المحلي.

ويبشّر مشروع "ذا بومنت دمشق" ، الواقع في قلب أقدم مدينة مأهولة في العالم، بمرحلة جديدة في سوريا عنوانها: النهضة والطموح والانفتاح على العالم، حيث يعتمد أعلى معايير التصميم والإنشاء العالمية، ويلبّي تطلعات الباحثين عن تجارب سكنية راقية ضمن إحدى أكثر المناطق حيوية في دمشق بالقرب من ساحة الأمويين، فضلاً عن الشركات الراغبة في تأسيس مقرات إقليمية أو وطنية لها في العاصمة. كما يشكّل المشروع وجهة جاذبة للسياح والزوار وعشّاق التسوق، ليقدّم تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة والأعمال والترفيه ضمن بيئة عمرانية عصرية تدعم جودة الحياة.

ويمتد مشروع "ذا بومنت دمشق"، على واجهة مائية مميزة بمحاذاة نهر بردى، ليجسّد وجهة حضرية متكاملة متعددة الاستخدامات، ويضم برجين رئيسيين يتشاركان ردهة استقبال فاخرة. ويضم البرج الأول فندقاً راقياً من فئة الخمس نجوم يضم نحو 150 وحدة فندقية موزّعة على 22 طابقاً، وتتنوع بين غرف وأجنحة رئاسية بإطلالات بانورامية، إلى جانب مطاعم أنيقة، ونادٍ خاص للأعضاء، ومركز "سبا" متكامل، وعدد من المرافق المعدّة خصيصاً لاستقبال السياح ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم.

أما البرج الثاني، فهو مخصص للوحدات السكنية الفاخرة، ويضم شققاً فندقية مصنفة موزعة على 26 طابقاً وتتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة إلى 5 غرف نوم وشقق البنتهاوس الدوبلكس التي تصل مساحة الواحدة منها إلى 570 متر مربع، مع إطلالات بانورامية على العاصمة دمشق، وقد صُممت لتلبية تطلعات السكان المحليين والمشترين الدوليين الباحثين عن مستوى معيشي راقٍ ضمن موقع استراتيجي.

كما يحتضن المشروع مركزاً تجارياً عالمياً من طابقين، يضم علامات تجارية دولية إلى جانب منتجات الحرفيين المحليين، إضافة إلى ممشى خارجي مظلل يضم مجموعة من المقاهي والمطاعم، ليشكّل مساحة نابضة بالحياة للسكان والزوار. ويضم المشروع أيضاً مركز أعمال عصري من 10 طوابق يوفر مساحات مكتبية مصممة لاستقطاب كبار رجال الأعمال والشركات العالمية.

وأكد معالي وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع السياحي في سوريا، وأضاف: "يجسد مشروع "ذا بومنت دمشق"، خطوة نوعية في جهودنا لإعادة تنشيط القطاع السياحي وتعزيز جاذبية سوريا كوجهة استثمارية واعدة. ونؤمن بأن تطوير مشاريع متكاملة بهذا المستوى يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعكس ثقة الشركاء في مستقبل سوريا".

وتابع معاليه: "ننظر إلى هذا المشروع باعتباره نموذجاً جديداً للتنمية السياحية المتكاملة في سوريا، حيث لا يقتصر أثره على تعزيز البنية التحتية السياحية فحسب، بل يمتد ليشمل تحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة، ودعم بيئة الأعمال، وإعادة تشكيل المشهد الحضري في العاصمة دمشق. ونحرص من خلال هذه الشراكات النوعية على ترسيخ معايير عالمية في تطوير المشاريع السياحية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويعزز تنافسية سوريا على خارطة السياحة والاستثمار في المنطقة".

وأضاف معاليه: "نولي في وزارة السياحة أهمية قصوى لترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية في إدارة واستثمار أملاك الدولة، انطلاقاً من التزامنا بالشفافية المطلقة في جميع مراحل التعاقد والتنفيذ. ونحرص على ضمان الاستثمار الأمثل لهذه الأصول بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة استخدامها، ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة. كما نعمل على تطبيق منظومة رقابية متكاملة، تشمل المتابعة المستمرة والرقابة البعدية، بما يضمن منع أي شكل من أشكال العبث أو التجاوزات، والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة، حفاظاً على حقوق الدولة وترسيخاً لبيئة استثمارية موثوقة وجاذبة."

من جانبه قال السيد وفيق رضا سعيد، مؤسس ومالك شركة "ازدهار القابضة": "يمثل الاستثمار السياحي أحد أبرز محركات التعافي الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم في خلق فرص العمل وتنشيط المجتمعات المحلية. ولاشك أن وزارة السياحة تعمل دون كلل على توفير بيئة استثمارية قائمة على الحوكمة والشفافية، من خلال تنظيم الإجراءات وتبسيطها وتعزيز وضوح الأطر الناظمة، في حين تعتمد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في تطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الاستثمارية".

وأضاف:

يمثل" "ذا بومنت دمشق" دمشق أول مشروع من نوعه في سوريا على مستويي الحجم والمواصفات الدولية الرائدة، ويجسد استثماراً طموحاً يستهدف تقديم منتجات سياحية متنوعة بما يواكب الطلب العالمي ويعزز تنافسية سوريا كوجهة سياحية، في حين سيسهم في تعزيز السعة الفندقية وتنويع خيارات السكن الفندقي لتصحيح مسار أسعار الغرف الفندقية".

ويجري تنفيذ المشروع من خلال تأسيس شركة مشتركة بين وزارة السياحة وشركة "ازدهار القابضة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته النافذين في سوريا. ومن المقرر إنجازه بكافة مكوناته خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إشهار الشركة، وفق خطة تنفيذ مرحلية، فيما تمتد مدة الشراكة إلى 50 عاماً قابلة للتمديد، بما يعكس الطابع الاستراتيجي طويل الأمد لهذا المشروع.

وفي إطار دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات في القطاع السياحي، قدّم رجل الأعمال السيد وفيق رضا سعيد مبادرة نوعية لتأهيل الكوادر الوطنية، حيث أعلن عن تخصيص منحة تدريبية لـ 30 موظفاً من وزارة السياحة، يتم اختيارهم من الكوادر المثبّتة، للمشاركة في برامج تدريبية مكثفة في "كلية سعيد لإدارة الأعمال" التابعة لجامعة أكسفورد، وهو مؤسس هذه الكلية. وتشمل البرامج التدريبية مجالات الضيافة، وإدارة المشاريع، والاستثمار السياحي، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات، تضم كل منها خمسة موظفين، على أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على نفقة السيد سعيد الشخصية، بما يغطي كافة التكاليف. وتعكس هذه المبادرة التزاماً بدعم تطوير الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع السياحي، ورفع مستوى تنافسيته، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين بوجود كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

ويُتوقع أن يشكّل مشروع "ذا بومنت دمشق" إضافة نوعية إلى المشهد العمراني والسياحي في دمشق، بما يعزز مكانة العاصمة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

عن وزارة السياحة – الجمهورية العربية السورية

تقود وزارة السياحة جهود تطوير القطاع السياحي عبر سياسات تعزز النمو المستدام وترفع تنافسية المقصد السوري، مع توسيع الفرص الاستثمارية في قطاعات الضيافة والسياحة الثقافية. وتعمل الوزارة على تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة سوريا كوجهة واعدة في المنطقة.

