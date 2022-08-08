فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة « أفضل بنك للتمويل المستدام في المملكة العربية السعودية» لعام 2022 من مجلة جلوبال فاينانس المصرفية العالمية، وذلك ضمن فعاليات جوائز التميز السنوية لتكريم أفضل المؤسسات المالية حول العالم.

وتم اختيار بنك ساب لنيل هذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير العالمية للتميز في عدة مجالات يأتي في مقدمتها، التمويل المستدام، ودعم المجتمع، وتنمية الأسواق الناشئة، والبنية التحتية. مما يعكس جهود البنك المبذولة في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة والمنطقة ككل.

ويهدف برنامج الجوائز الى تكريم المؤسسات الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الاستدامة وتمويل المبادرات المصممة للتخفيف من الآثار السلبية للمناخ والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للبشرية.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب، قائلاً: «نفخر في بنك ساب بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تشكل هذه الجائزة دليلاً حقيقياً على الدور المحوري الذي تلعبه مبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية في إستراتيجية البنك. ونتطلع إلى الإسهام بفاعلية أكثر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد توافقاً مع رؤية المملكة 2030».

ومن الجدير بالذكر، أن بنك ساب يضع الاستدامة والحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية في صميم اهتمام إستراتيجيته للسنوات الخمس القادمة، كما يواصل إطلاق المزيد من المبادرات التي يسعى من خلالها لتعزيزالاستدامة والالتزام بدوره لدفع عجلة التنمية المستدامة، وزيادة الوعي في القطاع المصرفي والمجتمع ككل تجاه البيئة والاستدامة.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكه استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.