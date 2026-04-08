عجمان، الإمارات العربية المتحدة : خصص مصرف عجمان مبلغ 1.6 مليون درهم كمساهمات خيرية وذلك من خلال الحساب الخيري للمصرف، دعماً لعدد من المؤسسات الإنسانية والتعليمية والمبادرات المجتمعية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وجاء ذلك في إطار التزام المصرف المستمر بدعم المجتمع وتعزيز العمل الخيري.

وتدعم هذه المساهمات عدداً من المؤسسات الخيرية الرائدة، من بينها جمعية الإحسان الخيرية – عجمان، وجمعية بيت الخير – عجمان، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية – عجمان، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية – عجمان، وجمعية دار البر – عجمان، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مكتب عجمان، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل– عجمان.

كما تشمل المساهمات تقديم دعم تعليمي لكلٍ من جامعة عجمان وجامعة المدينة عجمان، بما يسهم في دعم المبادرات التعليمية وتعزيز فرص الطلبة في استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

بالإضافة إلى ذلك تسهم المخصصات الإضافية في دعم الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك ضمن المبادرات الإنسانية التي تسهم في الإفراج عن السجناء في إطار الحملات الإنسانية التي تنظمها حكومة عجمان.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان:"يذكّرنا هذا الوقت بأهمية قيم التعاطف والتضامن داخل مجتمعاتنا. وفي مصرف عجمان، نفخر بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الموثوقة التي تؤدي دوراً مهماً في دعم الأسر والأفراد المحتاجين. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى الإسهام في مبادرات تقدم دعماً ملموساً وتعكس روح العطاء.".

وتُدار هذه المساهمات من خلال الحساب الخيري للمصرف، الذي يدعم المبادرات الإنسانية والتعليمية والمجتمعية، بما يتماشى مع التزام مصرف عجمان بتقديم خدمات مصرفية مسؤولة قائمة على القيم وتعزيز أثره المجتمعي.

ومن جانبه قال الدكتور فضل رحيم، رئيس الرقابة الشرعية في مصرف عجمان:"إن العمل بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والمجتمعية الراسخة يتيح ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى الإسهام في مبادرات تعزز تماسك المجتمع وترسّخ قيم التضامن."

ويواصل مصرف عجمان إعطاء الأولوية للمبادرات المجتمعية على مدار العام، من خلال التعاون مع مؤسسات مختلفة في دولة الإمارات لدعم البرامج التي تعزز الرفاه الاجتماعي والتعليم والعمل الإنساني، بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

