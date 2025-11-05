الإمارات العربية المتحدة، دبي: احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وهيئة دبي للطيران المدني، بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "إعداد القيادات" المخصص لمديري الإدارات في الجهتين، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر الكلية ببرج المؤتمرات بدبي.

وشهد الحفل تخريج 19 موظفاً من الكوادر الإدارية من اللجنة العليا للتشريعات وهيئة دبي للطيران المدني، بحضور ممثلين عن الجهتين وعدد من القيادات التنفيذية، يتقدمهم سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويأتي البرنامج، الذي امتد خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، وبإجمالي 110 ساعات تدريبية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الكلية والجهتين، وضمن مساعيهما لتمكين القيادات الحكومية وتطوير قدراتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، وصياغة السياسات العامة، إلى جانب تزويدها بمهارات القيادة الرقمية واستشراف المستقبل، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب أولويات الدولة في التحول والابتكار.

وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "نفخر بأن نشهد تمكين وتخريج جيلٍ جديد من القيادات الإدارية والتنفيذية الوطنية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة العليا للتشريعات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتتويجاً للتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والأكاديمي. ونبارك لكوادر اللجنة والهيئة تحقيق هذا الإنجاز، وكلنا ثقة بأنَّ نجاحهم في اجتياز برنامج «إعداد القيادات» يمهد الطريق أمام نقلاتٍ نوعية ضمن مساراتهم المهنية ومنظومة العمل المؤسسي ككل لدى الجهتين، ويواكب التوجهات الإستراتيجية لترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وصياغة معالم مستقبلها بالاعتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية."

ومن جانبه، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني:"إن الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية هو الاستثمار الأكثر استدامة، ومن خلال برنامج إعداد القيادات نخطو خطوة جديدة نحو بناء جيل من القادة القادرين على قيادة التحولات المستقبلية في قطاع الطيران والخدمات الحكومية. ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذه التجربة التي لا تقتصر على تطوير المهارات فحسب، بل تسهم كذلك في ترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل بما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران."

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يمثل برنامج إعداد القيادات خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير الكفاءات الوطنية، حيث يجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي في إطار متكامل يواكب أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية. نفخر اليوم بتخريج هذه النخبة من موظفي اللجنة العليا للتشريعات وهيئة دبي للطيران المدني، بعد رحلة تدريبية مكثفة صممت خصيصاً لتزويدهم بالمعارف والمهارات القيادية الحديثة، بما يمكّنهم من قيادة مؤسساتهم نحو مزيد من التطوير والتميز المؤسسي".

وأضاف سعادته: "إن هذه التجربة التدريبية تمثل نموذجاً للشراكات المثمرة التي تجمع الكلية بمؤسسات الدولة، وترسخ التزامنا بدعم مسيرة بناء القدرات الحكومية القادرة على استشراف المستقبل، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى إنجازات واقعية تسهم في تعزيز موقع الدولة الريادي عالمياً".

وتوزعت محاور البرنامج التدريبي على خمسة مجالات رئيسية صممت لتغطي مختلف متطلبات القائد الحكومي المعاصر، شملت الإدارة والفهم المؤسسي، والسياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة الرقمية، إلى جانب مساقات للتعلم الإلكتروني الذاتي، وقراءات وحالات عملية، وزيارات ميدانية داخل الدولة، وجلسة حوارية مع قائد تنفيذي بارز. كما نفذ المشاركون في ختام البرنامج مشاريع تطبيقية جماعية تناولت تحديات واقعية من بيئة العمل، واقترحت حلولاً عملية ومبادرات تطويرية، عُرضت أمام لجنة تقييم متخصصة.

وتولى تنفيذ البرنامج فريق تدريبي يضم نخبة من المحاضرين والخبراء في تطوير القيادات الحكومية، حيث صممت المناهج بأسلوب يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يوفر للمشاركين أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري في مؤسساتهم.

ويجسد هذا البرنامج نموذجاً وطنياً متكاملاً في إعداد القيادات الحكومية، من خلال الدمج الفعال بين النظرية والتطبيق، واستثمار التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يعكس التزام الكلية والجهات المشاركة ببناء منظومة قيادية متجانسة قادرة على ترجمة الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات ملموسة تعزز ريادة الدولة عالمياً.

