أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 17 اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة من أبرز شركاء السفر والسياحة في الصين، وذلك خلال مشاركتها في معرض آي تي بي الصين 2025، الذي أُقيم في مدينة شنغهاي. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدائرة بتعزيز حضورها في أحد أهم الأسواق السياحية العالمية وأكثرها نمواً.

وستُسهم اتفاقيات "برنامج التسويق المشترك" في توسيع نطاق الترويج لأبوظبي وتعزيز جاذبيتها لدى المسافرين الصينيين. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لبداية قوية شهدها عام 2025، حيث استقبلت الإمارة 1.4 مليون نزيل فندقي خلال الربع الأول، وكانت الصين من بين الأسواق الأبرز في أعداد الزوار. مثّلت مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في معرض آي تي بي الصين 2025 منصة محورية لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة ضمن السوق الصيني، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب سياحية استثنائية.

وفي هذا السياق ، قال عبدالله يوسف محمد، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "شكّلت مشاركتنا في معرض آي تي بي الصين 2025 محطة بارزة في جهودنا الترويجية، تُوِّجت بتوقيع 17 شراكة استراتيجية من شأنها أن تلعب دوراً فاعلاً في استقطاب المزيد من الزوّار الصينيين إلى أبوظبي. وتمثّل الإمارة وجهة ترحيبية تنبض بالتنوع والانفتاح الثقافي، وتوفّر للمسافرين الصينيين بيئة تحترم إرثهم الحضاري وتراعي خصوصياتهم الثقافية. وتُسهم مؤسسات بارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي في تعزيز هذا التوجّه من خلال استضافة معارض وبرامج تسلط الضوء على ثقافات العالم، بما في ذلك الفن والتاريخ والتقاليد الصينية."

وقد تم توقيع اتفاقيات "برنامج التسويق المشترك" مع مجموعة متنوعة من شركاء قطاع السفر ومنظّمي الفعاليات، لتغطي معظم الشرائح المستهدفة من المسافرين في السوق الصيني.

وضمّت قائمة الشركاء كلاّ من تطبيق Qunar، و6Renyou 6، و8 Continents ، وCharm Deer ، وCITS Shenzhen ، وJoyway ، وUniway ، وGZL ، وTop Tour ، وOne Tour، وIvy، وMore Trip ، وUpie ، وHCG، وUtour، وSparkle Tour، ومجموعةi2i .

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال هذه الشراكات، على تنفيذ حملات تسويقية موحّدة بالتعاون مع كل من شركائها، حيث يتم توظيف قنوات الاتصال الخاصة بهم لتعزيز الوعي بالوجهة وزيادة أعداد الزوّار من الصين، إلى جانب تشجيعهم على الإقامة لفترات أطول والاستمتاع بتجارب متكاملة في أبوظبي. وفي إطار هذه الجهود، وقّعت الدائرة اتفاقية مع مجموعةi2i لتنظيم "قمة الزوّار الصينيين 2025" في مدينة العين، بهدف تسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية الفريدة التي تزخر بها المدينة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في الإمارة.

وتتصدّر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي وفقاً لمؤشر "نومبيو"، كما تحتضن مجتمعاً متنوّعاً يضم أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها وجهة آمنة وشاملة ترحّب بجميع الزوّار. وتلتزم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتعزيز الروابط السياحية مع السوق الصيني من خلال تقديم برامج سياحية مُصمّمة خصيصاً، وتوفير مرشدين ناطقين بلغة الماندرين، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة للزوّار الصينيين. كما تحرص الدائرة على تصميم تجارب أصيلة تُبرز جمال أبوظبي الطبيعي وغنى تراثها الثقافي.

من رحلات السفاري وسط الكثبان الذهبية إلى جولات استكشافية في قصر الحصن ومنطقة العين الغنية بالتاريخ، تدعو أبوظبي الزوّار الصينيين إلى خوض تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والمغامرة. ويقدّم صيف 2025 فرصة مثالية للعائلات، بفضل العروض الحصرية التي تشمل مبادرة "الأطفال مجانًا" ومبادرة "نوادي أطفال أبوظبي"، المصمّمة لتوفير تجارب ترفيهية عالية القيمة تُلبي تطلعات الزوّار من جميع الأعمار وتمنح العائلات ذكريات لا تُنسى.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

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