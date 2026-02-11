المنامة، مملكة البحرين: نظم بيت التمويل الكويتي - البحرين حفلاً رسمياً في مقره الرئيسي الكائن في ضاحية السيف، لتسليم الجائزة الكبرى لبرنامج "حصادي" للادخار، البالغة 1.1 مليون دينار بحريني، للفائز السيد طاهر سعيد أحمد، وذلك بحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية وكبار المسؤولين في البنك، في مناسبة تعكس حرص البنك على مشاركة عملائه لحظاتهم المهمة والوفاء بوعده في مكافأتهم على ثقتهم وولائهم.

ويأتي تسليم هذه الجائزة تتويجاً للنسخة الأكبر من برنامج "حصادي"، والتي رسخت مكانة بيت التمويل الكويتي - البحرين كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في تقديم برامج ادخارية ذات قيمة مضافة حقيقية، تجمع بين تعزيز ثقافة الادخار وتقديم أكبر الجوائز النقدية في مملكة البحرين، تأكيداً على نهجه المستدام في تمكين عملائه ودعم تطلعاتهم المالية.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "يسعدنا اليوم تسليم جائزة حصادي الكبرى للفائز السيد طاهر سعيد أحمد، ومشاركته هذه اللحظة الاستثنائية التي تمثل ثمرة التزامنا بمكافأة عملائنا على ثقتهم وحرصهم على الادخار. إن هذه الجائزة تعكس رؤيتنا الواضحة في تحويل الادخار إلى تجربة مصرفية محفزة، تُحدث تغييراً ملموساً في حياة الأفراد، وتسهم في دعم استقرارهم المالي على المدى الطويل".

وأضاف: "نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين على أن تكون برامجنا الادخارية جزءاً من منظومة مصرفية متكاملة تضع العميل في صميم أولوياتها، وتوازن بين القيمة المالية والتجربة المصرفية المتميزة. ويؤكد النجاح المتواصل لبرنامج حصادي، وما حققه من تفاعل واسع، صحة هذا التوجه، ويحفزنا على مواصلة تطوير مبادرات مصرفية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع المصرفي الوطني".

من جانبه، عبر الفائز بالجائزة الكبرى السيد طاهر سعيد أحمد عن سعادته وامتنانه بهذا الفوز، قائلاً: "أشعر بسعادة كبيرة بهذه الجائزة التي أعتبرها تحقيقاً لحلم طال انتظاره، خاصة وأنني متقاعد ولدي أربعة أبناء، وسيسهم هذا المبلغ في تأمين مستقبلهم واستكمال بناء منزل العائلة، وهو ما يمثل تحقيقاً لأحد أهم أحلامي في هذه المرحلة من حياتي".

وأضاف: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين على هذه المبادرة الكريمة، كما أخص بالشكر السيدة فاطمة فريد، مديرة الفرع، وجميع الموظفين على حسن التعامل والدعم المستمر، ويُعد برنامج حصادي من أفضل برامج الادخار في مملكة البحرين لما يقدمه من فرص حقيقية تشجع على الادخار وتمنح الأمل بتحقيق الطموحات".

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال برنامج "حصادي" التزامه بتقديم جوائز كبرى على مدار العام، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار، ودعم التمكين المالي للأفراد والعائلات، وترسيخ مكانة البنك كشريك موثوق في تحقيق تطلعات المجتمع بمملكة البحرين.

