دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت شركة "دوكاب"، المزود الرائد لحلول الطاقة في دولة الإمارات والمُصنّع للكابلات والأسلاك عالية الجودة، وفداً رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة سعادة حسن جاسم النويّس، وكيل الوزارة و ابتسام السعدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية. وتتقدم "دوكاب" بخالص الشكر والتقدير لسعادته ولجميع أعضاء وفد الوزارة على زيارتهم وتواصلهم المستمر.

وجاءت زيارة الوفد إلى مصنع كابلات الجهد العالي التابع للشركة في منطقة جبل علي، لتسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به "دوكاب" في دعم البنية التحتية المرنة للدولة في الوقت الراهن.

وانطلاقاً من جاهزيتها التشغيلية العالية، تواصل "دوكاب" عملياتها بكفاءة واستمرارية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمنتجاتها وخدماتها في دعم القطاعات الحيوية في اقتصاد دولة الإمارات، بما في ذلك النفط والغاز والمرافق والمشاريع الاستراتيجية. وخلال الزيارة، اطّلع الوفد، برفقة تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في "دوكاب"، على القدرات الصناعية المتقدمة التي تشكّل ركناً أساسياً في استراتيجية الشركة، مع التأكيد على التزامها بتطوير حلول هندسية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل وتسهم في ترسيخ دعائم النمو الوطني.

كما عكست الزيارة انسجام الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير سلاسل توريد محلية متقدمة وعالية القيمة، بما يدعم بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.

