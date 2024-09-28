أبوظبي: استقبلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، السيد مارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) في مقر الهيئة بأبوظبي. وكان في استقباله سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، وهند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والإدارات.

بحثت الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، كما تضمنت استعراضاً لأبرز السياسات والممارسات الحالية في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقشت التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان المختلفة والفرص المتاحة للتطوير، كما ناقش الجانبان الفرص التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الكفاءات البشرية في إدارة عمليات المعاشات، كما تم استعراض دور التكنولوجيا في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وكيفية تطبيق الابتكارات الحديثة لتحسين العمليات والإجراءات.

وقدم سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، نبذة عن نطاق عمل الهيئة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وخططها المستقبلية، واستعرض أهم ما يميز نظام التأمين الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز على مبدأ التكافلية التي يتميز بها. وأوضح الرمحي أن مرجعية هذه التكافلية تعود للمبادئ الراسخة التي نص عليها دستور دولة الإمارات الذي أكد على توفير الحماية التأمينية للمواطنين، والحفاظ على كيان الأسرة ضد التغييرات الاجتماعية والاقتصادية واعتبر الأسرة أساس المجتمع، واهتم بشمول المجتمع ورعايته للطفولة والأمومة وحماية القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية ومخاطر العمل كالمرض أو العجز أو الشيخوخة.

وأكد الرمحي على أن هيئة المعاشات تحرص على مد جذور التعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من أهدافها المشتركة في تحقيق الرفاه للمتعاملين سواء على مستوى تحسين وتوفير أفضل النظم في مجال تقديم الخدمات التقاعدية أو تقديم مقترحات تسهم في تعزيز استدامة صناديق التقاعد، أو الاطلاع على النظم التأمينية وما تتضمنه من تجارب أو ممارسات من الممكن تطبيقها والاستفادة منها في البيئة المحلية.

من جانبه أعرب سعادة السيد مارسيلو أبي راميا كايتانو عن تقديره لهذه الزيارة وما أسفر عنها من نتائج أهمها تبادل الأفكار والرؤى المشتركة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية على مستوى التعاون بين الجانبين في المستقبل وتبادل الخبرات والمعلومات بين بما يعزز جودة الأعمال ويدعم الأهداف المشتركة.

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