مسقط – جامعة الخليج العربي: استقبلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني، وزيرة التعليم العُمانية، في مكتبها صباح الأحد، معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس الجامعة، والوفد الأكاديمي المرافق له، وقد حضر اللقاء سعادة الأستاذ الدكتور عمر الرواس رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج العربي وسعادة الدكتور عبدالله الشبلي عضو مجلس الامناء وسعادة الدكتور سالم الحارثي عضو مجلس الجامعة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية وتوسيع مجالات التعاون العلمي بين وزارة التعليم في سلطنة عُمان وجامعة الخليج العربي.

واستُعرض خلال اللقاء عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدت معالي الوزيرة أهمية ترسيخ الشراكات الأكاديمية الإقليمية بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته، مشيدةً بالدور الذي تضطلع به جامعة الخليج العربي في دعم البحث العلمي وخدمة قضايا التنمية في دول مجلس التعاون.

من جانبه، أكد سعادة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ الدكتور عمر الرواس أهمية تطوير الشراكات المؤسسية المستدامة مع وزارة التعليم في سلطنة عُمان، بما يعزز التكامل الأكاديمي الخليجي، ويدعم توجّه الجامعات الخليجية نحو توسيع أدوارها البحثية والمعرفية، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ومن جهته، أعرب معالي رئيس الجامعة عن اعتزازه بالعلاقات المتنامية مع سلطنة عُمان، مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية العُمانية، لا سيما في مجالات الدراسات العليا، والبرامج البحثية، وتبادل الخبرات الأكاديمية.

هذا، واستعرض رئيس الجامعة أبرز أنشطة الجامعة ومشاريعها الإستراتيجية، والمبادرات البحثية والبرامج الأكاديمية التي تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز جودة التعليم العالي في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز فرص التعاون والحراك الأكاديمي لتنفيذ مشاريع بحثية وأكاديمية مشتركة.

وتطرّق الجانبان إلى مسيرة الطلبة العُمانيين في جامعة الخليج العربي، والنجاحات التي يحققونها في مختلف التخصصات، إلى جانب مناقشة سبل دعمهم وتمكينهم أكاديميًا ومهنيًا. كما ناقشا ترتيبات عقد اختبارات طلبة كلية الطب العُمانيين في مسقط حضوريًا، واستكمال برامج التدريب العملي لطلبة السنة الخامسة في المؤسسات الصحية داخل سلطنة عُمان، فضلًا عن استعراض دور كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي والزراعة دون تربة في دعم الأبحاث الزراعية الحديثة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره سعادة الأستاذ الدكتورغازي العتيبي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، وسعادة الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في دول الخليج العربي، بما يدعم الابتكار ويسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على البحث والتطوير.

