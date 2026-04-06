أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفض التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم عن نجاح تشغيل أولى رحلاتها إلى كاتماندو في نيبال في خطوة تمثل استعادة الربط الجوي المباشر بين الكويت ونيبال منذ إغلاق مطار الكويت الدولي.

وقد تم تشغيل هذه الرحلة عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام، أحد مراكز عمليات الشركة ضمن نموذجها الحالي الذي يعتمد على التشغيل من مطارين في المملكة العربية السعودية. ويواصل هذا الممر المتكامل الذي يجمع بين النقل الجوي والبري توفير بديل موثوق، يتيح للمسافرين التنقل من وإلى الكويت رغم التحديات التشغيلية القائمة.

ويأتي استئناف الرحلات إلى كاتماندو في توقيت مهم حيث يعيد ربط الكويت بنيبال ويوفّر رابطاً حيوياً للجالية النيبالية التي تُعد من أكبر الجاليات المقيمة في الكويت. كما يدعم هذا الخط المسافرين الراغبين في لمّ شملهم مع عائلاتهم أو العودة إلى وطنهم أو استئناف أعمالهم، إلى جانب تسهيل حركة الشحنات الأساسية.

ومنذ إطلاق عملياتها عبر نموذج المطارين، أعادت طيران الجزيرة بناء شبكتها تدريجياً لتخدم حالياً 36 مدينة في 10 دول وذلك بأكثر من 1,500 رحلة وبما يزيد عن 450,000 مقعد حتى 15 مايو. ويأتي إطلاق خط رحلات إلى كاتماندو تعزيزاً لهذا الممر المتنامي وتأكيداً على دور الشركة في الحفاظ على الربط الحيوي بين الكويت والعالم.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:"إن تشغيل أول رحلة إلى كاتماندو محطة مهمة في استعادة الربط بين الكويت ونيبال بعد إغلاق المطار. وعلى الرغم من الظروف التي تشهدها منطقتنا حالياً، يبقى تركيزنا في طيران الجزيرة واضحاً بمواصلة نقل المسافرين بشكل آمن وموثوق ودعم المجتمعات التي تعتمد على هذه الروابط. نحن فخورون بإعادة ربط الكويت بكاتماندو ونتطلع كذلك إلى تمكين المسافرين من نيبال للوصول إلى وجهتهم كذلك."

تواصل طيران الجزيرة العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية لزيادة السعة التشغيلية وإعادة تشغيل الخطوط الحيوية، بما يضمن استمرارية الربط دون انقطاع للمسافرين والشحن.

-انتهى-

#بياناتحكومية