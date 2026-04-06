أصدرت شركة هواوي تقريرها السنوي لعام 2025، مسجلة أداءً ماليًا متوافقًا مع توقعات الشركة، حيث بلغت الإيرادات 126 مليار دولار أمريكي، وحقق صافي الأرباح 9.7 مليار دولار أمريكي.

وفي إطار التزامها المستمر بالابتكار، واصلت هواوي تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير، حيث استثمرت 27.5 مليار دولار، بما يعادل 21.8% من إيراداتها السنوية، ليصل إجمالي استثمارات الشركة في البحث والتطوير خلال العقد الماضي إلى نحو 197.7 مليار دولار، مما يعكس تركيزها طويل الأمد على الابتكار ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

وينعكس هذا الالتزام في قوة الشركة على مستوي الكفاءات والملكية الفكرية، حيث يعمل نحو 114 ألف موظف — أي ما يعادل 53.7٪ من إجمالي القوى العاملة — في مجال البحث والتطوير، الي جانب امتلاك الشركة محفظة عالمية من براءات الاختراع، والتي بلغت 165 ألف براءة بنهاية عام 2025.

من جانبها، أشادت السيدة/ صابرينا مينغ، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي، باستقرار الأداء العام للشركة خلال العام الماضي. وأضافت: "أود أن أشكر عملائنا على ثقتهم ودعمهم الدائم، كما أشكر العملاء على اختيارهم هواوي، والموردين والشركاء والمطورين حول العالم على تعاونهم المستمر". وأكدت أيضًا الدور الحيوي الذي قام به موظفو هواوي في تحقيق هذا الإنجاز من خلال عملهم الدؤوب، معربة عن امتنانها لدعمهم المستمر.

وفي عام 2025، أظهر قطاع أعمال الاتصالات وبنية الشبكات في هواوي مرونة في مواجهة تقلبات دورات الاستثمار في الصناعة، بينما واصل قطاع الحوسبة استغلال الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي، وفيما يخص قطاع هواوي للطاقة الرقمية، فقد واصل التركيز على تعزيز الجودة كأولوية رئيسية، فيما عززت هواوي كلاود قدرتها التنافسية عبر التركيز على خدماتها الأساسية، الي جانب تحقيق حلولها الذكية في قطاع السيارات نموًا سريعًا، كما نجح قطاع المستهلك في تخطي تحديات كبيرة من خلال تطوير منظومة "هارموني أو إس" (HarmonyOS) الذي ساهم في الارتقاء بتجربة المستخدم إلى مستويات جديدة.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكدت هواوي التزامها بتعزيز استثماراتها في البحث والتطوير في المجالات الاستراتيجية مثل الاتصالات والحوسبة والسحابة والأجهزة والقيادة الذكية والذكاء الاصطناعي. كما ستسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية عبر دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحماية في المنتجات والشبكات، وبناء منظومات صناعية متكاملة لأنظمتها الرئيسية "Ascend" و"Kunpeng" و"HarmonyOS"، التي تقوم على التعاون والنجاح المشترك. كما أفادت هواوي بأنها ستواصل تبني نهج قائم على الانفتاح والابتكار، مع السعي لتحقيق نمو مستدام يقوم على الجودة، بهدف خلق قيمة مضافة للعملاء والشركاء والمجتمعات.

وفي هذا السياق، قالت مينغ: "نحن ملتزمون باستراتيجيتنا وسنستمر في التركيز على أولوياتنا الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع عملي، والاستمرار في دعم منظومة المطورين، وتعزيز جودة المنتجات ".

الجدير بالذكر أن جميع البيانات المالية التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2025 خضعت للتدقيق المستقل من قبل شركة كي بي إم جي (KPMG)، التي تُعد واحدة من أفضل أربع شركات للمحاسبة على مستوى العالم.

لتحميل نسخة من التقرير السنوي لعام 2025، يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.huawei.com/en/annual-report/2025 .

. تم التحويل من CNY إلى USD بسعر إغلاق 2025: 1 دولار = 6.9906 يوان .

-انتهى-

#بياناتشركات