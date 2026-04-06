القاهرة : أعلنت ڤالمور القابضة عن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 إبريل 2026 .

وقد أقرت الجمعية العامة العادية القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، والتي عكست أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 161 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بالنمو التشغيلي وتحسين إدارة المحفظة الاستثمارية.

كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة تقارب 53 مليون دولار أمريكي، بواقع 0.045 دولار للسهم (4.5 سنت أمريكي). ويأتي هذا التوزيع ليصل بإجمالي الأرباح الموزعة منذ تأسيس الشركة إلى ما يقارب مليار دولار أمريكي، في تأكيد واضح على التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد للمساهمين.

وقررت الجمعية العامة انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات ، على النحو التالي:

. السيد / لؤي جاسم الخرافي .

· السيد / عادل معتز الألفي.

· السيد / جون روك.

· السيدة / هبة ناصر الخرافي .

· السيد / طلال جاسم الخرافي.

·السيد / أحمد معتز الألفي.

· الشيخ /مبارك عبد الله الصباح.

· السيد / حسام السيد حسين.

· السيد / هشام سعد مكاوي.

· السيد / أمين أحمد أباظة .

· السيدة / ندى محمد مسعود .

· المهندس / أسامة محمد كمال .

· السيد / أحمد محمد صبحي .

وقد قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد عقب إنتهاء الجمعية العامة العادية تزكية السيد / لؤي جاسم الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة ، و السيد /عادل معتز الألفي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة ، و السيد / جون روك عضواً منتدباً للشركة.

وأكدت إدارة الشركة أن هذه القرارات تعكس قوة الأسس التشغيلية والمالية لڤالمور القابضة، والمدعومة بمرونة محفظتها الاستثمارية وانضباطها في تخصيص رأس المال وثقتها في قطاعاتها الاستثمارية الأساسية. كما أشارت الإدارة إلى قدرة الشركة المستمرة على تحقيق التوازن بين تقديم عوائد مستقرة للمساهمين واغتنام فرص النمو الاستراتيجية طويلة الأجل، من خلال نهج استثماري منضبط يركز على بناء كيانات قوية وتحقيق قيمة مستدامة.

و تُعد ڤالمور القابضة منصة استثمارية رائدة، تستند إلى إرث ممتد منذ عام 1997، حيث تمتد محفظتها الاستثمارية المتنوعة عبر خمسة قطاعات استراتيجية في عدة أسواق، تشمل الكيماويات، ومواد البناء، والطاقة والمرافق المرتبطة بها، والنفط والغاز، والخدمات المالية غير المصرفية. وتواصل ڤالمور تحقيق نمو قابل للتوسع من خلال استثمارات منضبطة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. كما يتم تداول أسهم الشركة بشكل مزدوج في البورصة المصرية تحت رمزي VLMR.CA و VLMRA.CA، وفي بورصة الكويت تحت رمز VALMORE.KW.

