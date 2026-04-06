أبوظبي: أُعيد انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً للجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للفترة 2026 -2028. وتضم اللجنة، التي يترأسها سعادة العوضي حالياً، 41 جهة تنظيمية (29 عضواً مصوّتاً و12 عضواً منتسباً غير مصوّت) من إفريقيا والشرق الأوسط، وتشكل منصة محورية لتعزيز التعاون والتنسيق في المجال التنظيمي على المستوى الإقليمي.

ويعكس تجديد انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي بالإجماع ودون منافسة مستوى الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات وقيادتها التنظيمية، كما يؤكد التقدير الدولي لجهودها في بناء وتطوير أسواق مالية متقدمة تستشرف المستقبل وتتسم بالشفافية والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات. وخلال فترة رئاسته، عملت اللجنة على تعزيز أطر الإشراف والإنفاذ، وتوسيع نطاق التعاون التنظيمي عبر الحدود.

وتأتي هذه الخطوة في مرحلة تتزايد فيها التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ما يؤكد ثقة الجهات التنظيمية الدولية بقدرة دولة الإمارات على تعزيز الاستمرارية وريادتها في دعم استقرار الأسواق المالية. كما ترسخ دور الدولة كشريك رئيسي في تعزيز التعاون التنظيمي وتطوير أسواق رأس المال، والمساهمة الفاعلة في صياغة التوجهات المستقبلية لمشهد التنظيم المالي العالمي.

ويُؤكد تجديد انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي دوره الفاعل ضمن المنظمة ولجنتها الإقليمية، إلى جانب قيادته لجهود ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد. وبصفته رئيساً للجنة، سيواصل تمثيلها في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بما يضمن نقل وجهات نظر دول إفريقيا والشرق الأوسط والمساهمة في صياغة المعايير والسياسات التنظيمية على المستوى الدولي. وتُعد المنظمة، التي تأسست عام 1983، الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتضم أكثر من 200 عضو يشرفون على ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية العالمية. وفي هذا الإطار، تكتسب رئاسة اللجنة الإقليمية أهمية استراتيجية في دعم رسالة المنظمة الهادفة إلى حماية المستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ الاستقرار المالي.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال: "يعكس تجديد انتخاب وليد سعيد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط بإجماع الأعضاء ثقة الجهات التنظيمية الإقليمية والدولية في قيادته للّجنة، وفي الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة وفيما تواصل دولة الإمارات الحفاظ على استقرار أسواقها وكفاءتها. ويؤكد هذا التكليف الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة في تعزيز جهود التعاون والتنسيق وترسيخ الثقة في الأسواق على مستوى المنطقة."

في المرحلة المقبلة، وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتطورات الأسواق، ستواصل اللجنة العمل على إطلاق مبادرات جديدة تدعم نمو أسواق رأس المال وتعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر الناشئة، إلى جانب دفع مسارات الابتكار في مجالات الأصول الرقمية وهياكل الأسواق. كما ستسهم في دعم تطوير الأسواق في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز برامج توعية المستثمرين، وتبني نهج متقدم في مجالات التمويل المستدام وبناء القدرات في الدول الأعضاء.

نبذة عن هيئة سوق المال

تأسست هيئة سوق المال عام 2000 بصفتها الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى الهيئة مهمة الإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع وتنظيم أنشطتها، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والنزاهة والإنصاف في ممارسات السوق، إلى جانب دعم الثقة والتنافسية. وتعتمد الهيئة إطاراً تنظيمياً متقدماً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم التطوير المستمر للأسواق، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على مزيد من المعلومات: www.sca.gov.ae.

السيرة الذاتية لسعادة وليد العوضي

يتمتع سعادة وليد العوضي بخبرة قيادية واسعة تمتدّ لأكثر من عقدين في مجالات الخدمات المالية، والتنظيم والرقابة المالية، والحوكمة، والسياسات العامة، والتشريعات. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، حيث يقود جهود تطوير الإطار التنظيمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز نزاهة الأسواق، ويشرف على التوجّه الاستراتيجي للهيئة بما يدعم الأولويات الاقتصادية الوطنية.

وشغل سعادته سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة التنظيمية المستقلة والمتكاملة لمركز دبي المالي العالمي. وخلال هذه الفترة، أشرف على عدد من الوظائف المحورية، من بينها الترخيص والتصاريح، والعمليات الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، والأمن السيبراني، والشؤون المؤسسية، كما قاد برنامج التحول الرقمي للسلطة.

وعلى الصعيد الدولي، يشارك سعادته بفاعلية في أعمال أهمّ الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (UASA). ويشغل حالياً منصب رئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهو عضو في مجلس إدارتها، إلى جانب كونه مقيّماً دولياً لعمليات التقييم المتبادل لدى مجموعة العمل المالي (FATF).

أما على المستوى الوطني، فيشغل سعادة وليد العوضي، عضوية عدد من المجالس واللجان المهمة، من بينها مجالس إدارة "دبي الصحية"، و"شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، و"مؤسسة الجليلة"، ومجلس أمناء "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)"، إضافة إلى عضويته في "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان سعادته قد تقلّد، في بداية مسيرته المهنية، مناصب قيادية في قطاعات متنوّعة شملت العمل المصرفي، والإعلام، والاستثمار والتطوير العقاري، والتكنولوجيا، وذلك من خلال عمله في مؤسسات رائدة مثل مصرف الإمارات الإسلامي، وأبوظبي للإعلام، ودبي القابضة، واتصالات.

يحمل سعادته درجة الماجستير في القانون التجاري، ودرجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية للأعمال. وهو من خريجي كلية هارفارد للأعمال. وقد ألّف كتاباً بعنوان "استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة – رؤية قانونية وتشغيلية لأفضل الممارسات".

-انتهى-

