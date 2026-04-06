دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أداء استثنائي في استقطاب العملاء خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت أعلى عدد من الحسابات الجديدة المفتوحة عبر كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وخلال الفترة منذ بداية العام، تمكنت بي اتش ام كابيتال من فتح 8,280 حساباً جديداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية من أصل 19,467 حساباً تم فتحها في السوق، ما يمثل حصة سوقية رائدة تبلغ 43%. أما في سوق دبي المالي، فقد افتتحت الشركة 10,204 حسابات جديدة من إجمالي 24,820 حساباً، مستحوذة على 41% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة خلال الفترة نفسها.

هذا وقد واصلت بي اتش ام كابيتال تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026. فقد سجلت الشركة قيمة تداول إجمالية تقارب 15.83 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 8.84%. وفي سوق دبي المالي، حققت بي اتش ام كابيتال قيمة تداول تقارب 13.01 مليار درهم، بحصة سوقية بلغت 10.60%. ويعكس هذا الأداء الدور المتنامي للشركة في تعزيز السيولة ودعم نشاط التداول في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، بالإضافة الى المكانة الريادية التي تتمتع بها بي اتش ام كابيتال في جذب المستثمرين الجدد وتعزيز المشاركة في أسواق رأس المال في الدولة، مدعومةً بمنصاتها التداولية المتطورة، وتنوع خدماتها، ونهجها الذي يضع العميل في صميم أولوياته.

وشهد شهر مارس 2026 تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو، حيث تجاوز عدد الحسابات الجديدة المفتوحة خلال الشهر إجمالي الحسابات المفتوحة في شهري يناير وفبراير مجتمعين عبر كلا السوقين مما يؤكد متانة وجاذبية أسواق رأس المال في الدولة، واستمرار ثقة المستثمرين رغم التغيرات في المشهدين الإقليمي والعالمي.

وفي تعليقه على هذا الاداء، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس نتائجنا خلال الربع الأول من عام 2026 قوة منصتنا وثقة قاعدة متنامية من المستثمرين بخدماتنا. وتؤكد استمرارية صدارتنا في كل من اسوق الدولة المالية، قدرتنا على تقديم تجربة استثمارية سلسة وموثوقة بشكل مستمر. كما أن التسارع القوي الذي شهدناه في شهر مارس، حيث تجاوزت الحسابات الجديدة إجمالي ما تم تسجيله في الشهرين السابقين، يبرز مرونة أسواق رأس المال في دولة الإمارات واستمرار جاذبيتها كوجهة استثمارية مستقرة ومتميزة.

ورغماً عن التحديات الجيوسياسية الاقليمية، تواصل الدولة إظهار قوة اقتصادها المدعّم بأسس اقتصادية متينة و راسخة، وأطر تنظيمية متقدمة، والذي عكسه الزيادة المضطرده في مشاركة المستثمرين. ونحن في بي اتش ام كابيتال نواصل التزامنا بتعزيز قدراتنا الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم المستثمرين وتسهم في تطوير أسواق رأس المال في الدولة والمنطقة على المدى الطويل".

وتواصل بي اتش ام كابيتال البناء على مسيرة نموها من خلال تعزيز حضورها في السوق، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق خدماتها، بما يعزز دورها كمساهم رئيسي في تطوير كفاءة ونمو أسواق رأس المال الإقليمية.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

