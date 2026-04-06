أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تقديم تسهيلات بقيمة 20.3 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة بنهاية العام 2025، وذلك في مؤشر يعكس التزامه بتحقيق هدفه الاستراتيجي بتوفير 60 مليار درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030.

يعكس هذا الأداء التقدم المتواصل لدولة الإمارات والمنطقة بدعم العمل المناخي وتسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز النمو المستدام. وخلال عام 2025، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز مكانته كشريك موثوق في التمويل المستدام، وذلك من خلال دعمه الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي.

كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته كشريك رئيسي في التمويل المستدام، وذلك من خلال دوره المحوري في هيكلة والمشاركة في مجموعة من أبرز صفقات التمويل المستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة ، دعماً لمبادرات استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة. وشملت هذه الصفقات تمويلات مشاريع واسعة النطاق لتطوير الطاقة المتجددة، بما يعزز التوجهات للتحول طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة. كما ساهم المصرف في عدد من صفقات التمويل المشترك المرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة، بما يعزز التعاون العابر للحدود، ويدعم تطوير هياكل تمويل متوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، . وامتد نشاط المصرف إلى أسواق رأس المال الإسلامية عبر الصكوك المستدامة، حيث تولى أدواراً رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح العديد من المؤسسات المالية والشركات بما يتماشى مع تطلعاتها لاعتماد حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة.

وتعكس هذه الصفقات دور مصرف أبوظبي الإسلامي المحوري في توفير حلول التمويل المستدام لعدد من القطاعات الرئيسية، وتواكب الطلب المتسارع في المنطقة على أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة.

ويجسد أداء مصرف أبوظبي الإسلامي نمو سوق التمويل المستدام في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته التمويلية. ويعد وصول التمويلات المستدامة إلى 20.3 مليار درهم إماراتي خطوة متقدمة نحو تحقيق هدفه المتمثل في توفير 60 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، ليعزز بذلك من مكانته كشريك رئيسي للتمويل المستدام الإسلامي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ومع بداية عام 2026، يواصل المصرف التركيز على توسيع نطاق منتجاته وحلوله المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلاميةدعماً التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيزاً للقيمة طويلة الأجل لجميع الشركاء المعنيين.

ويوفر إطار التمويل المستدام في مصرف أبوظبي الإسلامي منهجية واضحة لتوجيه عمل المصرف في تحديد صفقات التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة، هيكلتها والإفصاح عنها. كما يواصل المصرف تمكين عملائه في مواءمة استراتيجياتهم التمويلية مع الأولويات الوطنية والإقليمية للاستدامة وفق نهج يرتكز على إدارة مخاطر منضبطة وتنفيذ فعّال..

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

