ستتولى "مؤسسة روشن الأهلية" قيادة الجهود المتعلقة بإدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة وتنظيم العمل المجتمعي والتنموي عبر جهود المسؤولية الاجتماعية المؤسسية المستدامة

يعكس هذا التوجه التزام "مجموعة روشن" بتعزيز جودة الحياة في جميع أنحاء المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

الرياض – أعلنت "مجموعة روشن"، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق "مؤسسة روشن الأهلية" غير الربحية والتي تهدف إلى تشغيل وإدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك المساجد والحدائق والمدارس، بالإضافة إلى مأسسة العمل الاجتماعي والتنموي داخل المجتمعات وخارجها وفق نماذج محوكمة ومستدامة.

وستعمل "مؤسسة روشن الأهلية" غير الربحية بالتعاون مع شركاء "مجموعة روشن"من القطاع العام والخاص وغير الربحي وأفراد المجتمع على إدارة وتفعيل الأصول بالمجتمعات والوجهات التي تطورها "مجموعة روشن" وتعظيم الاستفادة منها وفق نموذج عمل مستدام، بالإضافة إلى التنمية المجتمعية من خلال تطوير وإطلاق برامج ومبادرات اجتماعية تساهم في تحسين جودة الحياة. كما ستقود المؤسسة جهود تعزيز التنمية المستدامة من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعزز تنمية المجتمع والاستدامة البيئية والتطوع، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويخلق أثراً ملموساً يعزز من جودة الحياة من خلال برامج المؤسسة المستقبلية.

سيرأس مجلس أمناء المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، إلى جانب أعضاء للمجلس من القيادة التنفيذية في "مجموعة روشن" وأعضاء مستقلين، بهدف إضافة خبرات نوعية ومتنوعة لدعم وصول المؤسسة لمستهدفاتها، بحيث يعكس تميز أعضاء المجلس في توفير التوجيه والدعم اللازمين لتطوير خطة استراتيجية متكاملة تتناسب مع الأثر والنمو المستهدف.

وستعكس هذه المؤسسة رؤية "مجموعة روشن" في الاستثمار المستدام في المرافق العامة داخل وخارج مجتمعاتها، لتستمر في خلق بيئة تعزز المشاركة والأثر الاجتماعي وتثري المجتمع وترتقي بجودة الحياة. كما ستستمر المجموعة في الاستفادة من خبراتها الوطنية في إطلاق وتنفيذ مشاريع ومبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام من خلال برنامجها للمسؤولية الاجتماعية الذي يتمحور حول التنمية المجتمعية والاستدامة البيئية والرفاهية للمجتمع، مما يعكس دور "مجموعة روشن" الريادي بصفتها المطور العقاري الرائد متعدد الأصول، واستمرار مساهمتها في تعزيز جودة الحياة والتنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل.

