م. وائل سعيد: «المول الجديد جزء من خططنا لتقديم مشروعات متميزة ترتقي بالتسوق والخدمات في السادات، مع التركيز على الجودة والاستدامة».

القاهرة – أعلنت مجموعة معمار المعز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها التجاري الجديد «بلازا ستريب مول» بمدينة السادات، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو تطوير مشروعات تجارية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي في المدن الجديدة. ويُعد المشروع أول مول ترفيهي يتم تطويره داخل كمبوند جوزال سيتي، ليخدم سكان الكمبوند وسكان مدينة السادات معًا، من خلال نموذج يجمع بين الخصوصية السكنية والظهور التجاري.

يمثل مشروع "جوزال سيتي" أحد أكبر المشروعات الاستثمارية بالمنطقة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ويأتي "بلازا ستريب مول" كأحد مشاريعه التجارية البارزة. ويستهدف المشروع تحقيق مبيعات متوقعة تتخطى 350 مليون جنيه، مع خطة تشغيل تستهدف الوصول إلى نسبة إشغال تتجاوز 70% خلال العام الأول من التشغيل، مدعومًا بموقعه الاستراتيجي أمام جامعة السادات بما يعزز الحركة التجارية ويرفع من معدلات الإقبال. كما يتيح المشروع فرصًا استثمارية بعوائد إيجارية متوقعة تتراوح بين 14% و18% سنويًا.

ويقع المول الجديد في موقع استراتيجي على المحور المركزي لمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة السادات، المتوقع أن تستوعب نحو 200 ألف طالب، ما يوفر قاعدة جماهيرية واسعة ومتنوعة تشمل الطلاب والعاملين وسكان المناطق المحيطة، ويعزز من الجدوى الاستثمارية ويمنح المول ميزة تنافسية قوية.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 7,000 متر مربع، ويتميز بواجهة رئيسية بطول 200 متر، ويعتمد تصميمه على أن يكون العرض أكبر من الطول، مما يسمح لجميع الوحدات التجارية بالحصول على واجهتين؛ إحداهما مطلة على الكمبوند، والأخرى على المحور الرئيسي، بما يحقق أعلى معدلات الرؤية والحركة التجارية.

ويضم المول مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والخدمية تشمل المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية، والخدمات اليومية، مع وحدات تجارية مرنة تبدأ مساحاتها من 17 مترًا مربعًا وتصل إلى 310 أمتار مربعة، بما يلائم مختلف أنواع العلامات التجارية، سواء المحلية أو الإقليمية، ويمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة نشاطاتهم.

ويتم تطوير المشروع ضمن مرحلتين رئيسيتين (Plaza 1) وPlaza 2) (، لكل منهما تصميم معماري مستقل ومدخل منفصل. تجري حاليًا أعمال المرحلة الأولى «بلازا ستريب مول» في منتصف كمبوند جوزال سيتي، بينما تقع المرحلة الثانية في نهاية المشروع على المحور المركزي، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات، بما يضمن تنفيذًا متدرجًا ومتوازنًا يتماشى مع خطة تطوير الكمبوند الشاملة.

ويتميز المول بسهولة وصول عالية، إذ يضم مدخلًا رئيسيًا مستقلًا للزوار من خارج الكمبوند، إلى جانب نقاط وصول مباشرة لسكان جوزال سيتي، مع منظومة أمن وحراسة متكاملة لضمان تنظيم حركة الدخول والحفاظ على خصوصية السكان، وهو ما يعزز من القيمة التجارية للمشروع ويزيد من جاذبيته للعلامات التجارية والمستثمرين.

في هذا السياق، قال المهندس وائل سعيد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة معمار المعز للتطوير العقاري: "بلازا ستريب مول ليس مجرد مركز تجاري، بل مشروع استراتيجي يعكس رؤيتنا لتقديم مشروعات متكاملة ترتقي بمستوى المعيشة والخدمات في مدينة السادات والمناطق المحيطة. يتميز المول بتصميم معماري مبتكر يمنح جميع الوحدات واجهتين، ويوفر مساحات مرنة تناسب جميع العلامات التجارية، ما يتيح تجربة تسوق وترفيهية متكاملة لكل أفراد الأسرة".

وأضاف: «يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجيتنا لتطوير بيئات حضرية متكاملة تجمع بين التجارة والترفيه والخدمات، مع التركيز على الابتكار والجودة والاستدامة، بما يعزز مكانة مدينة السادات كمركز حضاري وتجاري مزدهر، ويخلق فرصًا استثمارية متميزة للمستثمرين ورواد الأعمال».

وقد تولّت شركة الدار للاستشارات الهندسية أعمال التصميم المعماري للمشروع، بما يعكس رؤية عصرية تتماشى مع أحدث مفاهيم تصميم المراكز التجارية المفتوحة، مع مراعاة الجوانب الوظيفية والجمالية في الوقت نفسه.

كما أعلنت معمار المعز عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة بيزنس لوب المتخصصة في إدارة الأصول العقارية، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة الاستثمارية لمشروعاتها وترسيخ مفهوم الاستدامة في التطوير العقاري. وتمتد الشراكة لتشمل تطبيق منظومة تشغيل وإدارة احترافية داخل مشروعات الشركة، وعلى رأسها كمبوند جوزال سيتي، بما يسهم في الحفاظ على قيمة الأصول وتعظيم عوائدها، إلى جانب تقديم تجربة سكنية متكاملة، بما يعكس توجه الشركة نحو إدارة ما بعد البيع باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية التطوير.

عن معمار المعز:

مجموعة معمار المعز هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشروعات في مصر، تأسست عام 2018 في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتهدف إلى تطوير سوق عقاري عصري يواكب المعايير العالمية، وتقدم مشروعات سكنية وفندقية وإدارية متكاملة تلبي احتياجات الحياة العصرية. تتميز الشركة بالتزامها بأعلى معايير الجودة ودقة التصميم وتوفير بيئة سكنية راقية، مما يعكس رؤيتها لتقديم قيمة مستدامة لكل مشروع تنفذه.

تمتلك "معمار المعز" محفظة متنوعة من المشروعات المتميزة، أبرزها مول الجلالة بموقع استراتيجي في منطقة الجلالة، ومول عمر بن الخطاب الذي يشكل قلب المنطقة الرابعة التجاري، وAlhuda Mall المخصص لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى مشروع جوزال سيتي، الذي يمثل أحدث مشروعاتها السكنية الفاخرة بمساحة 100 ألف متر مربع في قلب مدينة السادات، وقطعة أرض مخصصة للاستثمار التجاري والسكني بجانب "دار مصر"، وأكثر من 42 برجًا سكنيًا تم تطويرها في مناطق مختلفة داخل مصر.

تسعى المجموعة من خلال مشروعاتها إلى تقديم بيئة متكاملة توفر أعلى مستويات الراحة والخدمات والرفاهية، مع دعم خطة الدولة للتوسع العمراني وتنمية المدن الجديدة، لتكون شريكًا حقيقيًا في تطوير العمران ودفع عجلة التنمية العمرانية في مصر 2030. شعار الشركة: "شريكك في بناء مجتمع أفضل".

-انتهى-

#بياناتشركات