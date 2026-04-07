أبوظبي، أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الثقافي وتعزيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإبداع الثقافي.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتهيئة بيئة حاضنة للمواهب الوطنية، وتوفير فرص نوعية للمبدعين تمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات أثر ثقافي ومجتمعي.

وقال سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: "يجسّد البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع التزامنا المستمر بدعم المبدعين وتمكينهم من مواصلة عطائهم الثقافي والفني، انطلاقًا من إيماننا بأن الثقافة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وجسر يربط بين الهوية الوطنية والانفتاح الحضاري".

وأضاف: "نعمل من خلال هذا البرنامج على توفير فرص حقيقية للمبدعين الإماراتيين لتطوير مشاريعهم النوعية وتحويل أفكارهم ومبادراتهم الثقافية إلى أعمال ملموسة قادرة على الإسهام في إثراء الحراك الثقافي في الدولة. كما نسعى إلى دعم الطاقات الإبداعية الوطنية وتعزيز حضور إنتاجنا الثقافي على المستويين المحلي والدولي، بما يواكب تطلعاتنا في بناء اقتصاد إبداعي قائم على المعرفة والابتكار".

وأكد سعادته أن الوزارة تواصل تطوير برامجها ومبادراتها بما يعزز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المواهب الوطنية للإسهام في صياغة المشهد الثقافي وصناعة محتوى إبداعي يعكس خصوصية الهوية الإماراتية وقيمها االأصيلة.

ويُعد البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع من أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للإنتاج الثقافي في الدولة، إذ يوفر إطارًا متكاملًا لدعم المبدعين عبر أربع فئات رئيسية تشمل: الإبداع والإنتاج، التوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي. وتغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي. ويستمر استقبال طلبات التقديم للدورة الخامسة حتى 26 يونيو 2026.

وتمنح وزارة الثقافة المستفيدين من البرنامج فرص دعم متكاملة تسهم في تطوير مشاريعهم الإبداعية، من خلال تمكينهم من تنفيذ أعمالهم الثقافية، وإتاحة فرص المشاركة في الفعاليات والمنصات الثقافية المختلفة، إضافة إلى دعم حضورهم في المهرجانات والملتقيات المتخصصة، بما يعزز من فرص انتشار أعمالهم ويزيد من تأثيرها في المشهد الثقافي.

ويشهد البرنامج منذ إطلاقه إقبالًا متزايدًا يعكس ثقة المبدعين بدوره في دعمهم، حيث استفاد 26 مبدعًا في الدورة الأولى من المنح المقدمة لدعم مشاريعهم في مجالات ثقافية متنوعة، فيما ارتفع عدد المستفيدين في الدورة الثانية إلى 43 مبدعًا، ووصل العدد إلى 44 مبدعًا في الدورة الثالثة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في ديسمبر 2025 عن41 مستفيدًا في الدورة الرابعة من البرنامج، والتي شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة بنسبة77.6 % مقارنة بالدورات السابقة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية