دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل بالتعاون مع المركز السويسري للإلكترونيات والتكنولوجيات الدقيقة تحت عنوان "التطورات في تقنيات وحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيلكون البلوري والبيروفسكايت". وركزت الورشة على الأبحاث المتقدمة المتعلقة بالجيل القادم من وحدات الطاقة الشمسية، والدور المحوري الذي تؤديه الوحدات الشمسية الكهروضوئية في مواجهة تحديات الطاقة العالمية، وضمان موثوقية الطاقة واستدامتها، خاصة في الظروف المناخية القاسية. وسلطت الورشة الضوء أيضاً على أحدث التطورات في وحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيلكون البلوري والبيروفسكايت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نؤمن أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين وتأهيل الشباب المواطن أساس تحقيق تطلعاتنا الوطنية، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ونوفر البرامج والمبادرات بالتعاون مع أبرز مراكز البحث والتطوير وكبرى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لصقل المهارات والمعارف والتعريف بأحدث مستجدات تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة."

وتأتي الورشة ضمن برنامج "الباحث" الذي يهدف إلى صقل المهارات البحثية والمهنية للمواهب والكفاءات الوطنية، وتطوير خبراتهم العملية وقدراتهم على التواصل والنمو ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال العمل عن كثب مع خيرة الباحثين من مختلف الجنسيات، والشركات والجامعات ومراكز البحوث من مختلف أرجاء العالم.

