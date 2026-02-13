دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة ورشة عمل تفاعلية توعوية حول سبل دمج الممارسات التعليمية والتفاعلية من أجل تطبيق الحلول المستدامة التي تعزز كفاءة المياه والطاقة في مكان العمل والمنزل. وتعرف المشاركون خلال الورشة على سبل وفوائد إعادة تأهيل المساحات المكتبية والمنزلية لتحسين كفاءة الطاقة والمياه، واستكشفوا أهمية هذه الممارسات في تسريع تحقيق أهداف الاستدامة. وقام المشاركون خلال الورشة بدراسة مجموعة من خيارات إعادة تأهيل المساحات وتحليل وتقييم الآثار البيئية والمالية لهذه العملية، بالإضافة إلى دراسة الوفورات المحتملة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نتعاون مع شركائنا والجهات المحلية والعالمية لتبادل الخبرات والممارسات التعليمية التي تسهم في تثقيف الموظفين حول التنمية المستدامة والالتزامات العالمية الخاصة بالعمل المناخي. وانسجاماً مع جهود الهيئة لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، نوفر للموظفين الأدوات والبرامج التعليمية اللازمة لرفع مستوى وعيهم حول الاستدامة وسبل دعم جهودنا الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية."

وأشاد الموظفون بالدورات التعليمية والمبادرات التي تنظمها الهيئة لتمكينهم من ترسيخ ثقافة الاستدامة وتبني نمط حياة واعٍ ومسؤول، مؤكدين حرصهم على استثمار الفرص التي توفرها الهيئة لتعزيز مساهمتهم في تسريع الخطى نحو مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.

-انتهى-

