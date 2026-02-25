الرياض، أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) ان هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(GSO) اعتمدت رسمياً المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمواصفة قياسية خليجية رقم GSO 3000:2025 للمباني المستدامة في قطاع التشييد والبناء على مستوى دول الخليج، وذلك بما يعزز رفع كفاءة الأداء البيئي للمشاريع العمرانية في دول المجلس.

ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لجهود الهيئة في تطوير منظومة متكاملة للمواصفات القياسية في قطاع البناء والتشييد، بما يضمن منهجية عملية لتطبيق متطلبات الاستدامة ضمن كود البناء الخليجي، ويسهم في تسريع تبنّي الممارسات الخضراء على مستوى المشاريع الحكومية والخاصة، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المنطقة.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد):

"يمثل اعتماد هيئة التقييس الخليجية للمواصفة القياسية رقم GSO 3000:2025 محطة مفصلية لمنظومة "جي ساس" في قطاع البناء والتشييد على مستوى دول المجلس. غير أن نجاح أي مواصفة لا يكتمل إلا بتوافر كوادر مهنية قادرة على تطبيقها بكفاءة؛ ومن هنا تأتي أهمية بناء القدرات عبر برامج التدريب، بما يضمن تحويل الأهداف والمعايير إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع".

وفي سياق دعم التطبيق الفعّال للمواصفة الجديدة، نظّمت جورد بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، أول ورشة تدريبية متخصصة حول منظومة "جي ساس" في مقر الهيئة بالرياض، ضمن برنامج تدريبي مكثف استمر ثلاثة أيام وركّز على إطار "جي ساس" للتصميم والبناء (GSAS-D&B). وشهد البرنامج حضور أكثر من 75 مشاركاً من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة في دول مجلس التعاون، وذلك في إطار بناء القدرات المهنية المطلوبة لضمان تطبيق شامل وفعّال للمواصفة الخليجية المعتمدة.

وقاد الورشة خبراء من مركز جي ساس (GSAS Trust) التابع لـ"جورد"، وفق نهج تدريبي يجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، بما يعزز مواءمة تنفيذ متطلبات الاستدامة مع كود البناء الخليجي. وتضمنت الجلسات التطبيقية منهجيات "جي ساس" لتقييم الأداء البيئي عبر ثماني فئات رئيسية تشمل: الطاقة، المياه، البيئة الداخلية، القيمة الثقافية والاقتصادية، الموقع، الربط الحضري، المواد، والإدارة والعمليات. كما تلقّى المشاركون تدريباً عملياً على أدوات النظام الأساسية، بما في ذلك حاسبات "جي ساس" وبوابة "جي ساس"(GSASgate)، المنصة الإلكترونية المعنية بإدارة مشاريع المباني المستدامة ومتابعة إجراءات التقييم والاعتماد.

وعلاوة على جانب نقل المعرفة، تشكل الورشة مساراً داعماً للتقدّم إلى الاختبار التأهيلي الإلزامي للحصول على شهادة "مهني معتمد في المباني الخضراء (CGP) التصميم والبناء"، بما يتيح للمجتازين إدارة مشاريع "جي ساس". كما يساهم وجود ممارسين معتمدين ضمن كوادر المؤسسات في تأهيلها بصفتها مزود خدمات "جي ساس"، وتعزيز تنافسيتها في المشاريع الكبرى التي تتطلب معايير استدامة موثقة.

وباعتبارها أول منظومة لتقييم المباني الخضراء تعتمد على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعد «جي ساس» نظام التقييم الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون، إذ تضم قرابة 2,700 مشروع معتمد بمساحة إجمالية تتجاوز 3.1 مليار قدم مربعة.

عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)

تعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) منظمة غير ربحية تقود مشهد الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتعمل على تحفيز التحول في المجتمعات والصناعات والبيئة العمرانية من خلال التأثير في السلوك المؤسسي، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتشمل العمليات الرئيسية للمنظمة، البحث والتطوير، وضع المعايير، منح شهادات المباني الخضراء، خدمات الاعتماد، أسواق الكربون الطوعية، اختبارات الأداء، نشر المعرفة، والخدمات الاستشارية بشأن الاستدامة وتغير المناخ للحكومات والمنظمات العامة والخاصة.

عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)

تعد هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، منظمة إقليمية تضم في عضويتها حكومات الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتهدف الهيئة إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، وتنمية التجارة البينية، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات والخدمات الخليجية بما يدعم الاقتصاد الخليجي، ويحافظ على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية أمام التجارة.

للمزيد من المعلومات:

حسام عثماني

مدير التسويق والاتصال المؤسسي

جوال: 74749933 974+ | بريد إلكتروني: h.othmany@gord.qa

فروة زهرة

رئيس قسم المحتوى

بريد إلكتروني: f.zahra@gord.qa

-انتهى-

