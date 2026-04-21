الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، حصلت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على الاعتماد الدولي بتطبيق مواصفات نظام إدارة جودة التدريب (أيزو 10015:2019)، وقد تم منح الشهادة رسمياً من قبل شركة إل آر كيو إيه المحدودة (LRQA)، تقديراً لنهج إدارة التدريب المهني والسياحي المنظم والمُعزز بالجودة في تطوير القدرات ضمن منظومة السياحة، وضمان مواءمة مبادرات التدريب مع الأهداف الاستراتيجية ونتائج الأداء القابلة للقياس.

وعلق سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، قائلاً: "تمثل هذه الشهادة محطة استراتيجية لـ هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وقطاع السياحة في إمارة الشارقة. فهي تسهم في تطوير منهجيتنا في استشراف احتياجات المهارات، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية أكثر فاعلية، وقياس أثرها، بما يضمن ترجمة جهود التطوير إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات وتعزيز أداء القطاع. كما تجسد التزامنا الراسخ بتنمية الكفاءات الوطنية، ودعم منظومة سياحية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة طويلة المدى."

تعزيز الكفاءات السياحية من خلال إطار عالمي معترف به

ويقدم معيار الأيزو 10015:2019 إرشادات لإدارة الكفاءات وتحسين جودة التعليم والتدريب داخل المؤسسات من خلال ربط تصميم وتنفيذ التدريب باحتياجات الكفاءة وأهداف المؤسسة. بالنسبة لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يمثل هذا الإنجاز نموذجاً منظماً لتطوير الكفاءات، وتحسين جودة الخدمة، ودعم قطاع سياحة حديث ومتكيّف في الشارقة.

نطاق الشهادة

تشمل شهادة الأيزو 10015:2019 جميع خدمات التدريب وتطوير الكفاءات التي تقدمها إدارة التدريب المهني والسياحي لمختلف الصناعات السياحية، بما في ذلك تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها وتحسينها بشكل مستمر.

القيمة الاستراتيجية والأثر القطاعي

يمثل هذا الإنجاز، الذي أشرفت على تطبيقه إدارة الاستراتيجية، خطوة داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، من خلال تعزيز مساهمة القطاع السياحي في اقتصاد الإمارة، والارتقاء بتجربة الزوار والشركاء، إلى جانب تعزيز الأداء المؤسسي المرن القائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.

كما يسهم إطار العمل المتوافق مع متطلبات شهادة الأيزو في تمكين الهيئة من استشراف الاحتياجات المستقبلية للمهارات، ودعم جهود التوطين عبر برامج منظمة لبناء قدرات الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز توظيف أساليب التدريب الحديثة والرقمية بما يواكب متطلبات التطور المؤسسي واستدامة الأداء.

ويأتي حصول هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على شهادة الأيزو 10015:2019 في إطار التزامها المستمر بتطوير منظومة سياحية متكاملة ترتكز على جودة الأداء وتنمية الكفاءات، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. وتواصل الهيئة من خلال مبادراتها وبرامجها المتخصصة العمل على تمكين رأس المال البشري، ورفع كفاءة القطاع السياحي، وترسيخ معايير التميز المؤسسي التي تنسجم مع رؤية إمارة الشارقة في تحقيق تنمية سياحية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.

