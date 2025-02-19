عمان، الأردن، وقعت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن مذكرة تفاهم مع بيرسون، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال النشر والتعلّم مدى الحياة (والمدرجة في سوق فاينشال تايمز تحت الرمز(FTSE: PSON.L). يهدف هذا التعاون إلى مواءمة متطلبات مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي التابع لشركة بيرسون لمؤسسات التعليم العالي في الأردن مع المتطلبات التنظيمية لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وبالتالي توسيع نطاق المسارات التعليمية المتاحة للطلاب الأردنيين. ستعزز هذه المبادرة بشكل كبير من فرص الطلاب الراغبين بمواصلة تعليمهم العالي بعد إكمال برامج ومؤهلات مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي.

تؤكد هذه الاتفاقية على الالتزام المشترك بين الهيئة وبيرسون بتعزيز التعليم والارتقاء بالتدريب التقني والمهني في الأردن. في إطار مذكرة التفاهم، سيُطلب من الجهات المعنيّة بمنح الدبلومات الوطنية العليا للمتقدّمين لبرامج ومؤهلات مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي الامتثال لإرشادات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ومجلس التعليم العالي ليتمّ الاعتراف بها محلّياً. كما تسهّل هذه الاتفاقية التعاون لوضع تدابير صارمة لضمان الجودة وتحسين عمليات الموافقة مع الحفاظ على المعايير العالمية الراسخة لشركة بيرسون.

علّق الدكتور ظافر يوسف الصرايرة، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن، على توقيع على مذكرة التفاهم قائلاً: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه مع بيرسون بهدف مواءمة معايير اعتماد التخصصات التقنية في الهيئة مع المعايير العالمية التي تلتزم بها بيرسون. وبالإضافة إلى ضمان جودة البرامج التقنية التي تقدمها بيرسون وتنفذها مؤسسات التعليم العالي الأردنية، يعزز هذا التعاون من أطر اعتماد هذه البرامج بموجب اتفاقيات مشتركة بين بيرسون ومؤسسات التعليم العالي في الأردن. سنلمس جميعاً الأثر الإيجابي لمذكرة التفاهم هذه بمجرد أن يتم وضعها قيد التنفيذ ودورها في تحسين جودة مخرجات البرامج التقنية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الأردن، ومواءمتها مع متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية."

منذ تقديمها في عام 2012، ساهمت برامج ومؤهلات مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي بالارتقاء بشكل كبير بالمنظومة التعليمية في الأردن، حيث التحق أكثر من 74,000 طالب من مختلف التخصصات ببرامج المجلس، بما في ذلك الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال والبناء والفن والتصميم والإعلام والزراعة والضيافة والشعر والجمال والرعاية الصحية والاجتماعية والرعاية والتعليم في المراحل المبكرة. وفي عام 2023، وهو العام الذي شهد إبرام الشراكة بين وزارة التربية والتعليم الأردنية وبيرسون، حصل أكثر من 15,500 طالب على دبلوم المستوى الثاني، ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين في برامج مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي إلى حوالي 54,000 متعلم للمستوى الثاني والثالث في المدارس الأردنية مع حلول شهر سبتمبر 2025، مما يؤكد الاعتراف العالمي بهذه المؤهلات وقيمتها.

ومن جهتها، علّقت جاين بيكر، نائب رئيس بيرسون للمؤهلات المهنية، قائلة: "تؤكد مذكرة التفاهم هذه مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن التزامنا بتمكين الشباب الأردني من خلال تقديم طيف واسع من المؤهلات المعترف بها عالمياً لتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في المشهد القوي لمنظومة القوى العاملة اليوم. من خلال مواءمة إجراءات الاعتماد التي تتبناها بيرسون مع معايير الهيئة، نساهم بفتح المزيد من الفرص لتمكين الطلاب من الانتقال بسلاسة من برامج مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء الأردن. تُعتبر هذه خطوة أخرى نحو ضمان الاعتراف بمؤهلات وبرامج مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي وتقديرها محليّاً مع الحفاظ على تميّزها العالمي."\

كما يسلط هذا التعاون الضوء على قابلية تطوير مؤهلات مجلس التعليم التجاري والتكنولوجي لمواءمة المنظومة التعليمية في الأردن. على مدار خمس سنوات، وهي الفترة التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ البرنامج، سيساعد منهج التعليم والتدريب المهني والتقني في تلبية الاحتياجات الاقتصادية ومتطلّبات القوى العاملة في الأردن. حتى تاريخه، تواصل بيرسون دعم أكثر من 1,650 موظف وموظفة تم تدريبهم ويعملون الآن في 310 مدرسة حكومية، وتعد مذكرة التفاهم هذه بتوسيع نطاق وتأثير هذه البرامج بشكل أكبر، مما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات العملية والمؤهلات المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القوى العاملة في الأردن وخارجها.

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عن بيرسون

هدفنا في بيرسون بسيط: إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة. نؤمن في بيرسون أن كل فرصة للتعلّم هي فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلّم. لهذا، يلتزم موظفونا البالغ عددهم أكثر من 18,000 موظفاً بتطوير وتقديم تجارب تعليمية حيوية وشيقة مصممة للتأثير على الحياة الواقعية. نحن الشركة التعليمية الرائدة في العالم، حيث نخدم عملاءنا في ما يقرب من 200 دولة وذلك بتقديم المحتوى الرقمي والتقييمات والمؤهلات والبيانات. بالنسبة لنا، التعلم ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو صميمنا وجوهرنا. تفضلوا بزيارتنا على الموقع الإلكتروني: www.pearsonplc.com

عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها هيئة مستقلة تم تأسيسها في الأردن عام 2007. تتمثل المهمة الأساسية للهيئة في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمؤسسات الأردنية من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التميز، ومواءمة نتائج التعليم مع متطلبات سوق العمل. تشرف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على تطوير وتنفيذ الاعتماد وضمان الجودة، تنفيذ الأطر الوطنية الأردنية للمؤهلات، إجراء التقييمات مثل امتحان الكفاءة الجامعية، وتشجيع المؤسسات على تحقيق تصنيفات عالمية. تسترشد الهيئة بقيم النزاهة والابتكار والمهنية ولها دور محوري في مراقبة الأداء المؤسسي وتعزيز أهمية وجودة التعليم العالي في الأردن.

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