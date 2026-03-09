اختتمت ولاية غرب أستراليا بعثة تجارية رفيعة المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة تعزز من توسّع العلاقات الاقتصادية بين الولاية ومنطقة الخليج. وقد تمحورت الزيارة حول فعالية استعراض المنتجات الزراعية والغذائية من غرب أستراليا وحفل التواصل التي أُقيمت في دبي حيث التقى منتجو غرب أستراليا مع كبار المشترين والشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء قطاع الأغذية الزراعية المتنامي في دولة الإمارات.

كما سلّطت الفعالية الضوء على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (A-UAE CEPA) حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2025، والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لغرب أستراليا ضمن مجلس التعاون الخليجي، كما تمثل السوق الخليجية الرئيسية لصادرات الولاية من الأغذية الزراعية، والغابات، ومصايد الأسماك، والتي بلغت قيمتها 510.6 مليون دولار في عام 2024–2025. ومع إلغاء الرسوم الجمركية تقريباً على معظم المنتجات الزراعية والغذائية بموجب الاتفاقية، بات لدى المصدّرين من غرب أستراليا فرص أكبر للوصول إلى الأسواق بمنتجاتهم المتميزة، بما في ذلك اللحوم، والمأكولات البحرية، والمنتجات البستانية، ومنتجات الألبان، والحبوب، والعسل.

وقالت معالي جاكي جارفيس MLC وزيرة الزراعة والغذاء؛ ومصايد الأسماك؛ والغابات؛ والأعمال الصغيرة؛ ومنطقة الميد ويست: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً لغرب أستراليا. وقد ساهمت هذه البعثة في تعزيز العلاقات التي تدعم نمو تجارتنا المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ، فإننا نفتح آفاقاً جديدة لمنتجينا ونوسّع وصول منتجات غرب أستراليا عالية الجودة إلى أسواق الخليج."

وخلال فعالية الاستعراض، أكدت الوزيرة على سمعة غرب أستراليا كمورد موثوق للمنتجات المستدامة وعالية الجودة. وتمكّن الحضور من تذوّق عدد من أبرز منتجات الولاية، من بينها الأخطبوط الصخري من غرب أستراليا، واللوبستر الصخري، ولحم البقر من غرب أستراليا.

كما سلّطت البعثة الضوء على أبرز نقاط القوة في ممر التجارة بين غرب أستراليا والإمارات، بما في ذلك الرحلات الجوية اليومية المباشرة بين بيرث ودبي التي تدعم الحفاظ على جودة المنتجات وطول مدة صلاحيتها، إضافة إلى اعتماد القطاع على التقنيات المتقدمة لتعزيز الإنتاجية وقابلية التتبع وسلامة الغذاء.

كما شهدت العلاقات الاستثمارية الثنائية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات في أستراليا 4.3 مليار دولار في عام 2024.

كما عززت الزيارة دور ممثلي هيئة الاستثمار والتجارة لغرب أستراليا في دبي، إلى جانب وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية، في دعم الشراكات طويلة الأمد ومساعدة الشركات في غرب أستراليا على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق الشرق الأوسط.

