الإمارات العربية المتحدة – دبي: أبرمت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، مُمثلةً بسعادة مُدير عام المؤسسة شيخة سعيد المنصوري، ومجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، مُمثلةً بالدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر، ومزون أحمد بن مسعود مُذكرة تفاهُم، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك، لتحقيق أهداف الجهتين الإنسانية، بالإضافة إلى تحقيق التكامُل في علاقات الشراكة الاستراتيجية.

حضر التوقيع إلى جانب كُل من سعادة شيخة سعيد المنصوري، والدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر، عدداً من موظفي وكوادر المؤسسة، بالإضافة إلى مزون أحمد بن مسعود المستشارة القانونية، وذلك في مقر مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال.

وأعربت سعادة شيخة سعيد المنصوري عن سعادتها بتوقيع مُذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات مُتعددة تهدف إلى خدمة المجتمع ودعم الأطفال والنّساء في دبي والإمارات بشكلٍ عام، وبما يعكس التزام المؤسسة المتجدد بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، وترسيخ الجهود المشتركة لتحقيق رفاهية الأطفال والنساء في المجتمع، مُعبّرةً عن الامتنان لمجموعة شركات محمد عمر بن حيدر ودعمهم للعمل الإنساني لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتنصّ المذكرة على التعاون والتشاور بين الطرفين، والاستفادة من الخدمات التي يُقدمها كل منهما في مجال تخصصه، بقصد دعم الأعمال الإنسانية والمجتمعية، كما تتضمن تقديم المجموعة لجلسات علاجية لمتعاملات المؤسسة من ضحايا العُنف والاستغلال وإعفائهنّ من الرسوم والنفقات العلاجية.

وتُشير بنود المذكرة إلى أنَّ المجموعة ستوفر كوبونات للعلاج المجاني كهدايا للمُتعاملاتمن المؤسسة في الأعياد والمناسبات، إضافةً إلى خدمات مجانية لموظفات المؤسسة كنوعٍ من التحفيز، كما تُنظّم المجموعة دورات تدريب مهني تخصصي للحالات القادمة من المؤسسة وذلك في تخصصات فنيي الليزر، أو فنيي البشرة، أو أخصائية تغذية وغيرها مع شهادات معتمدة من المجموعة.

كما تقوم المجموعة وفقاً لبنود المذكرة بدعم ورعاية مبادرات المؤسسة بما يتوافق مع المبادئ الحاكمة لها، بالإضافة إلى تبادُل الخبرات بين الجانبين من خلال مُشاركة كُل طرف في الدورات التدريبية وورش العمل التي يعقدانها وينظمانها.

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