مكة – برعاية وحضور معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، تم توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين صندوق التنمية السياحي- المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- والبنك العربي الوطني، مع شركة هامات لتمكين مشاريع استثمارية سياحية نوعية في منطقة مكة المكرمة.

وجرى التوقيع المشترك بين صندوق التنمية السياحي والبنك العربي الوطني مع شركة هامات، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري ورئيس مجلس الإدارة لشركة هامات الأستاذ صالح بن محمد الحبيب والرئيس التنفيذي لشركة هامات الأستاذ عبدالله التميمي، وعدد من قادات البنك العربي الوطني لتمكين مشروع "مسار مول" بتكلفة إجمالية تبلغ 936 مليون ريال، ليكون أكبر مركز تسوق في مدينة مكة المكرمة، وأحد المشاريع الاستثمارية البارزة ضمن "وجهة مسار" في مكة المكرمة، حيث يقدّم المشروع تجربة متكاملة للزوار والمعتمرين، من خلال توفير خيارات متنوعة من العلامات التجارية العالمية، ومجموعة واسعة من المطاعم التي تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب مساحات مخصصة للعائلات وكبار السن، ومرافق ترفيهية وثقافية تسهم في إثراء تجربة الزائر ورفع جودة المعروض السياحي في مكة المكرمة.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للشراكة الإستراتيجية الناجحة بين صندوق التنمية السياحي والبنك العربي الوطني، بهدف تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية النوعية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع المالي في دعم تطوير الوجهات السياحية في المملكة، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تُسهم في رفع جاذبية المشاريع الاستثمارية وتعزيز استدامتها.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري أن الصندوق يواصل أداء دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي، من خلال تمكين المشاريع النوعية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الصندوق لتعزيز الاستثمار السياحي في منطقة مكة المكرمة، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

ويتميّز مسار مول بموقعه الإستراتيجي على المدخل الغربي لمكة المكرمة، وامتداده على مساحة إجمالية تتجاوز 63,000 متر مربع، مع ارتباط مباشر بمحطة قطار الحرمين، إضافة إلى ارتباطه بممر مشاة يصل مباشرة إلى المسجد الحرام، ما يعزز خدمته للمعتمرين ويوسّع نطاق الوصول إليه. ومن المتوقع أن يستقبل المركز نحو 20 مليون زائر سنوياً، بما يعكس مكانته كأحد المراكز المحورية ضمن منظومة الخدمات المقدمة لزوار مكة المكرمة.

وتُعد "وجهة مسار" مكة مشروعاً تطويرياً متكاملاً، يضم مجموعة من الفنادق، والشقق السكنية، ومرافق صحية تشمل مستشفى، إلى جانب مساحات ثقافية، بما يسهم في تطوير بيئة حضرية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتعزز جاهزية المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين.

وتمثّل هذه الخطوة نموذجاً عملياً للدور الذي يؤديه الصندوق في تحفيز الاستثمار، وتوفير حلول تطويرية وتمويلية فعّالة تُسهم في إثراء التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات المقدّمة لزوّار السعودية، وتعزيز التنمية السياحية في كافة مناطق المملكة، ودعم فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها.

