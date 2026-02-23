دبي، الإمارات العربية المتحدة، بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المستدامة والابتكار، وذلك خلال استقباله روبرت هيرتزبيرغ، زميل أول في “Mission Possible Partnership”، وعضو مجلس إدارة شركة فيرست بابليك هيدروجين، ووفد رفيع المستوى من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأمريكي (EPRI).

وتركزت المباحثات على تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار وبناء الكفاءات وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات متعددة تشمل الشبكة الذكية، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتحديث الشبكات، وكفاءة الطاقة، والأمن السيبراني، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، وتحليل البيانات.

وأكد معالي الطاير خلال اللقاء - الذي حضره من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية - حرص الهيئة على التعاون مع المؤسسات الرائدة عالمياً لتبادل الخبرات التقنية وصقل مهارات الكفاءات الوطنية. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الكوادر للمساهمة الفاعلة في قيادة مستقبل الطاقة المستدام، وتسريع انتقال الطاقة والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

