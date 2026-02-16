الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلن مصرف عجمان عن افتتاح فرعه الجديد في إمارة الفجيرة، بما يدعم توجهه نحو تقديم خدمات مصرفية تستجيب لتطلعات المتعاملين، والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة من خلال خدمات مصرفية متاحة، ومرتكزة على خدمة المجتمع.

ويعكس فرع الفجيرة نهج مصرف عجمان القائم على التوسع المدروس، والنمو المتوازن، والارتكاز على المتعامل في كل ما يقدّمه. ومن خلال التكامل بين الحضور المصرفي عبر الفروع والحلول الرقمية، يواصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصمّمة لتلبية احتياجات الأفراد والأعمال والمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة.

وقال محمد مرداس رئيس إدارة المبيعات والفروع في مصرف عجمان: "يعكس توسّعنا في الفجيرة نهج مصرف عجمان في مواءمة حضوره مع تطلعات المتعاملين، من خلال حلول مصرفية متاحة وفعّالة، تحافظ على أعلى معايير الجودة والثقة".

ويعتمد فرع الفجيرة آلية خدمة حديثة تركّز على كفاءة التجربة، مدعومة بحلول رقمية تعزّز سهولة الاستخدام وسرعة الوصول.

من جانبه، قال إسماعيل عبدالله الرئيسي، مدير فرع مصرف عجمان في الفجيرة: "يعكس افتتاح فرع الفجيرة التزام مصرف عجمان بتطوير حضوره بما يدعم متطلبات المتعاملين في الإمارة. ويسعى المصرف إلى توفير بيئة مصرفية تتسم بسهولة الوصول، وتعزّز الثقة، وتلبّي احتياجات الأفراد والأعمال في الفجيرة بمرونة وكفاءة".

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الاستثمارات المتواصلة التي ينفذها مصرف عجمان عبر قنواته التقليدية والرقمية. فإلى جانب التوسع في شبكة الفروع، واصل المصرف تطوير نموذج خدماته الرقمية، بما في ذلك إطلاق منفذ خدمات رقمي متكامل، وتعزيز منصاته الرقمية، بما يتيح تجربة سلسة ومتكاملة عبر مختلف القنوات.

ومع افتتاح فرع الفجيرة، ترتفع شبكة فروع مصرف عجمان إلى 11 فرع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، في تأكيد على التزام المصرف بتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته بما يتماشى مع احتياجات المتعاملين، ودعم المجتمعات من خلال مزيج متوازن من الحضور الميداني والابتكار الرقمي.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

-انتهى-

#بياناتحكومية