المنامة، مملكة البحرين – شارك سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في فعالية أسبوع الشجرة، حيث قام بغرس شجرة في مقر المصرف وذلك بحضور عدد من المسؤولين. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على أهمية المبادرات البيئية في ترسيخ ثقافة الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المساحات الخضراء في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المصرف لدعم تنفيذ خطة التشجير، التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035، وذلك في إطار التزام المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول العام ذاته، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب مضاعفة زراعة أشجار القرم أربع مرات حتى عام 2035.
