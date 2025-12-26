سيول، كوريا – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستنظّم سلسلة من أربعة مؤتمرات تقنية ضمن جلسات حوارية خلال معرض ‘CES 2026’، وذلك لتسليط الضوء على أبرز التوجّهات في قطاع التكنولوجيا، واستعراض رؤيتها واستراتيجيتها المميّزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستُعقد مؤتمرات سامسونج التقنية يومي 5 و 6 يناير في مساحة سامسونج المخصّصة للعرض داخل قاعة لاتور – فندق وين لاس فيغاس. وستنظّم الشركة أربع جلسات حوارية تتناول محاور الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المنزلية، والخدمات، والتصميم، بمشاركة قيادات من سامسونج إلى جانب شركاء وخبراء أكاديميين وإعلاميين ومحللي قطاع التكنولوجيا، وذلك وفق البرنامج التالي:

عندما تتكامل العناصر: كيف تصنع الأنظمة المفتوحة أثراً حقيقياً للذكاء الاصطناعي

5 يناير | 9:00 صباحاً

يونهو تشوي – قطاع الأجهزة الرقمية، سامسونج للإلكترونيات ،رئيس تحالف (Home Connectivity Alliance)

وصف الجلسة: نقاش مفتوح بين مبتكري المنازل الذكية حول أهمية الشراكات العابرة للقطاعات، وما يتطلّبه دمج التقنيات الذكية بشكل فعّال في الحياة اليومية.

هل نثق بالتكنولوجيا؟ إعادة التفكير في الأمن والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي

5 يناير | 2:00 ظهراً

شين بايك – رئيس مجموعة مركز منصات الذكاء الاصطناعي، سامسونج للإلكترونيات

وصف الجلسة: خبراء في الأمن والذكاء الاصطناعي يناقشون مفهوم الثقة، ودور الشفافية والأنظمة الآمنة في تعزيز تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي.

FAST إلى الأمام: كيف تعيد موجة البث التالية تعريف التلفزيون

5 يناير | 4:00 عصراً

ساليك برودسكي – نائب الرئيس التنفيذي، قطاع الشاشات المرئية، سامسونج للإلكترونيات

وصف الجلسة: قادة في قطاع التلفزيون والترفيه يستعرضون مستقبل البث، بما في ذلك قنوات البث المجاني المدعومة بالإعلانات (FAST)، والنماذج الهجينة، والقنوات التي يقودها صناع المحتوى، لبناء تجربة أكثر تفاعلية.

الجانب الإنساني للتكنولوجيا: تصميم مستقبل يستحق أن نحبّه

6 يناير | 1:00 ظهراً

ماورو بورشيني – الرئيس وكبير مسؤولي التصميم، قطاع تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات

وصف الجلسة: قادة التصميم يدعون إلى تجاوز المقاربات التقنية البحتة، والتوجّه نحو تصميمات أكثر تعبيراً وإنسانية، تستند إلى مواد جديدة، والذكاء الاصطناعي، والإبداع.

وفي إطار تسليط الضوء على أحدث التوجّهات في التكنولوجيا وأنماط الحياة اليومية، تأتي جلسات مؤتمر التكنولوجيا لتكمّل استعراض سامسونج لأحدث ابتكاراتها ومنتجاتها، والتي سيتم عرضها في منطقة معارض سامسونج بفندق وين لاس فيغاس خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير.

