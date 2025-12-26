القاهرة –وقّعت شركة هايد بارك العقارية للتطوير مذكرة تفاهم استراتيجية طويلة الأمد مع منصة بزنس بالعربي تمتد حتى عام ٢٠٢٦، بهدف دعم ريادة الأعمال ونشر المعرفة والتطوير المهني في العالم العربي.

وبموجب الشراكة، تتعاون هايد بارك مع بزنس بالعربي في دعم مبادرات وبرامج معرفية عالية التأثير تُقدَّم عبر مقالات، وفيديوهات، وبودكاست وفعاليات متخصصة، وتغطي مجالات ريادة الأعمال، والتسويق، والمبيعات والقيادة، والإدارة المالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال.

وتُعد بزنس بالعربي منصة عربية رائدة في تبسيط مفاهيم الأعمال، انطلاقًا من فلسفتها “أنت المدير التنفيذي لحياتك.”

بهذه المناسبة، علق المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير قائلًا: "نؤمن في هايد بارك بأن التنمية المستدامة لا تقتصر على بناء المساحات، بل تمتد إلى بناء العقول. وتعكس هذه الشراكة طويلة الأمد مع بزنس بالعربي التزامنا بدعم المنصات المعرفية التي تمكّن الأفراد بالمهارات والرؤية والثقة اللازمة لمواكبة عالم الأعمال المتغير وصناعة تأثير حقيقي."

ومن جانبه، قال الأستاذ أحمد رشاد، الرئيس التنفيذي لـ«بزنس بالعربي: "تعتمد هذه الشراكة على قناعة مشتركة بأن النمو الحقيقي والمستدام يبدأ بالمعرفة وبناء العقلية الصحيحة. في بزنس بالعربي، نهدف إلى تقديم رؤى وأفكار الأعمال بشكل عملي ومؤثر، وبأسلوب مبسّط يضع المعرفة في متناول الأفراد الطموحين والملهمين في مختلف أنحاء العالم العربي. ويُعزّز تعاوننا مع هايد بارك للتطوير العقاري، التي تضع التأثير طويل المدى وتنمية الإنسان في صميم استراتيجيتها، رسالتنا في صناعة قادة أكثر وعيًا، والارتقاء بالفكر التجاري، وتحويل المحتوى من مجرد معرفة إلى تأثير حقيقي وملموس على أرض الواقع".

نبذة عن الشركة

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال بالتجمع السادس و Hyde Park Signature بالسادس من أكتوبر، وهايد بارك ڤيوز بالقاهرة الجديدة.

-انتهى-

#بياناتشركات