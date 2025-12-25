القاهرة – مصر: أعلنت شركة فودافون عن تجديد شراكتها مع منصة TOD، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتقديم تجارب رياضية وترفيهية متميزة لعملائها في جميع أنحاء مصر. ومن خلال هذا التعاون المتجدد، سيتمكّن عملاء فودافون من متابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجيز (AFCON) عبر منصة TOD، مدعومة بشبكة الجيل الخامس (5G) من فودافون، بما يضمن تغطية واسعة وتجربة بث سلسة وعالية الجودة. ولا تقتصر الشراكة على بطولة كأس الأمم الإفريقية فحسب، إذ تتيح لعملاء فودافون RED الاستمتاع على مدار العام بمحتوى TOD المميز من الرياضة والترفيه، بما في ذلك البث الحي الحصري لأبرز الفعاليات الرياضية، إلى جانب مكتبة غنية ومتنوعة من المحتوى العربي والتركي والغربي. ويعكس تجديد هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من فودافون وTOD، والتي تركز على الابتكار وتعزيز الاتصال وتقديم تجارب رقمية عالية الجودة، مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات واحتياجات جمهور اليوم.

