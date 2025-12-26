القاهرة – اختتم بنك البركة – مصر عام 2025 محققاً طفرة نوعية في نشاط التمويلات المشتركة والاستثمار، مُرسخاً مكانته كقوة دافعة في القطاع المصرفي الإسلامي. فقد شهدت محفظة التمويلات المشتركة خلال عام 2025 نمواً قياسياً وصل إلى 62%، لترتفع إلى أكثر من 12 مليار جنيه مصري بنهاية العام، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه في نهاية 2024، وهو ما يعكس أحد أعلى معدلات النمو في السوق. ولم يكن هذا الارتفاع مجرد رقم، بل تجلّى في دور البنك الفعّال كشريك في 16 صفقة تمويلية استراتيجية بقيمة مشاركات إجمالية تجاوزت 10 مليارات جنيه، تم توجيه معظمها لقطاعات حيوية مثل المقاولات و الاستثمار العقارى والسياحة والبتروكيماويات ،بما يعزز الاستدامة والتنوع الاقتصادي.

ففي مجال التطوير العقاري، كان للبنك بصمة واضحة من خلال عدد من الصفقات التمويلية، بدءاً من تمويل سكاي إنوفو لتملك وتقسيم الأراضي، حيث قدم البنك تمويلاً بقيمة مليار جنيه لمشروع Park St. Edition، وصولاً إلى تمويل "ريدكون بروبرتيز" بحصة مليار جنيه كمرتب رئيسي لدعم مشروعها التجاري والإداري المتكامل "جولدن جيت" في قلب القاهرة الجديدة، في تأكيد على التزام البنك بدعم المشاريع الكبرى.

وتوسع البنك في دعم القطاع العقاري ليشمل مشاريع سياحية وبنية تحتية، إذ ساهم في تمويل مدينتي للمشروعات السياحية والعمرانية بمبلغ مليار جنيه. كما جاء دور البنك كمرتب في صفقة تمويل مدكور للمشروعات بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية على طريق السويس. وأيضًا شارك بنك البركة - مصر في التمويل الخاص بشركة رواسي للتطوير العمراني بمبلغ 700 مليون جنيه. ومن بين الصفقات البارزة أيضاً كان مشروع آزاد فيوز لشركة التعمير للتطوير العقاري، حيث كان البنك المرتب الرئيسي ضمن تحالف بقيمة 2.1 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك 425 مليون جنيه، ما يجسد دوره المركزي في إنجاح المشاريع الضخمة.

واستمر البنك في تقديم الدعم لشركات وكيانات متنوعة، من خلال مشاركته كمرتب لتمويل الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بتمويل 200 مليون جنيه. واستكمل دوره المحوري عبر تمويلين مشتركين لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بحصة إجمالية بلغت 878 مليون جنيه ، كما شارك البنك كمرتب لتمويل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بمبلغ 700 مليون جنيه، لدعم مراحل جديدة من مشروعي الشركة "تاج سيتي" و"سراي". وشملت جهوده أيضاً تمويل ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري لمشروعها بشرق القاهرة وكذلك مشروع آخر مع شركة انكورز للاستثمار والتطوير العمراني بمبلغ 300 مليون جنيه لكل منهما.

وفيما يخص دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها البترول والبتروكيماويات، شارك بنك البركة في تمويل الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بقيمة 16 مليون دولار بهدف إنشاء مصنع في دمياط لإنتاج وقود حيوي من مولاس بنجر السكر، والهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 30 مليون دولار، إلى جانب مشاركته كمرتب رئيسي في التمويل المشترك لشركة كايرون مصر دلتا المحدودة بقيمة 500 مليون جنيه بالإضافة الى 10 مليون دولار فى الشريحة الدولارية ، بما يعكس التزام البنك بدعم المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية. وإضافة إلى ذلك، ساهم البنك في تمويل شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بمساهمة 700 مليون جنيه بصفتها ممول وضامن تغطية، مما يبرز استمرارية دوره في دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وتعليقًا على هذه الإنجازات، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر: "إن النجاح الذي حققه بنك البركة في ملف التمويلات المشتركة يعكس عمق رؤيتنا الاستراتيجية في تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية. لقد ركزنا على بناء شراكات متينة تساهم في دفع عجلة التنمية في قطاعات استراتيجية، مما يعزز من دورنا كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني. و تقديم تجربة متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم الأهداف التنموية للدولة."

-انتهى-

