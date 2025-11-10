أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق فعاليات النسخة السنوية الثالثة من قمة "إماراتيات ملهمات" يوم 12 نوفمبر المقبل في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وبناءً على النجاح الذي حققه الحدث في السنوات السابقة، تنعقد نسخة عام 2025 تحت شعار "أطلقي العنان لتأثيرك" لتسلط الضوء على نجاح السيدات الإماراتيات بوضع بصمة إيجابية جليّة في المجتمع، بما يؤكد التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم تطور المرأة والاحتفاء بإنجازاتها والتأكيد على دورها الحيوي في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: تعكس قمة "إماراتيات ملهمات" الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تمكين المرأة الإماراتية وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الدولة وازدهارها. فبفضل الدعم المتواصل من سموها، أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً في الطموح والريادة والعطاء المجتمعي، قادرة على تحويل التأثير الإيجابي إلى إنجازات ملموسة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وإننا في الاتحاد النسائي العام نحرص من خلال هذا الحدث على إبراز قصص نجاح المرأة الإماراتية، وتكريم نماذجها الملهمة التي تجسد قيم القيادة والابتكار والمسؤولية المجتمعية التي أرستها سموها في مسيرة النهضة الوطنية".

وستجمع قمة "إماراتيات ملهمات" أكثر من 600 شخصية ملهمة من مختلف الخلفيات، من الرجال والنساء، خلال يومٍ حافل بالنقاشات والجلسات الحوارية وجلسات التدريب والتمارين الذهنية. وتم إعداد برنامج فعاليات الحدث لتعزيز الحوار والتواصل والتعاون بين صنّاع التغيير الذين يضلعون بدور فاعل في مسيرة النمو والابتكار المستمرة في الدولة.

من جانبها قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، نكرّم السيدات الإماراتيات الملهمات اللاتي يضعن بصمة إيجابية في كل ما يحيط بهنّ يومياً، ويواصلن صناعة مستقبلهن الزاهر. وتسعدنا المشاركة في تنظيم قمة ’إماراتيات ملهمات‘ 2025 التي تحتفي بقوة تأثيرهن وتُبرز قدرتهن الاستثنائية على تحويل الطموح إلى عمل بنّاء، والقيادة إلى إرث حافل بالنجاح. ونحن في مجموعة ’بيورهيلث‘ فخورون بلعب دور فاعل في رحلة تمكين بنات الوطن، ودعم الرؤى الوطنية في دولة الإمارات وإلقاء الضوء على العزيمة والإصرار والمرونة التي تتحلى بها المرأة الإماراتية، إذ نثق بقدرتها الاستثنائية على مواصلة رسم ملامح التقدم والازدهار لأجيال المستقبل".

وستشهد نسخة هذا العام من الحدث تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الذي تم إطلاقه في عام 2024 بجهود خمس قائدات إماراتيات ملهمات وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام بهدف تمكين السيدات الإماراتيات في مختلف القطاعات وتعزيز نموهن وتقدمهن من خلال مدّهن بالإرشاد والفرص والتوجيه.

وتلتزم مجموعة "بيورهيلث" بدعم المرأة الإماراتية عبر العديد من المبادرات والبرامج المبتكرة، من بينها مسيرة المرأة الإمارتية ومركز التطوير الإماراتي، الذي يعمل على صقل مهارات الكفاءات الإماراتية الموهوبة من خلال جلسات التدريب والإرشاد وبرامج التطوير الوظيفي التي تعدّهم لتولي مناصب قيادية ضمن المجموعة. وإلى جانب مجموعة من الشراكات المجتمعية التي تعزز الشمول والقيادة في الرعاية الصحية، تعكس هذه المبادرات الاستثمار المستمر لمجموعة "بيورهيلث" في تطوير المواهب الوطنية، وخلق فرص النمو والتمكين للنساء ليتمكنّ من القيادة على مختلف المستويات المؤسسية وضمن المنظومة الصحية ككل.

وحققت قمة "إماراتيات ملهمات" منذ تأسيسها وتيرة نمو لافتة لتتحول إلى حِراك وطني مؤثر يجسد طموحات المرأة الإماراتية ويعلي صوتها ويبرز إنجازاتها وطموحاتها المتنامية، حيث يدعم الحدث نموها الشخصي والمهني ويعزز إسهاماتها في المجتمع. وتنعقد نسخة عام 2025 بناءً على هذه الرؤية، في دلالة واضحة على التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وحرصها الدائم على دعم المرأة الإمارتية لتكون شريكة فاعلة في مسيرة نماء وازدهار دولة الإمارات.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

